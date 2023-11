Cina da record, mai così tanta energia rinnovabile prodotta

Le emissioni di carbonio della Cina potrebbero raggiungere il loro apice entro la fine di quest'anno, segnando il primo calo strutturale a partire dal 2024.

Questa previsione emerge da una ricerca che evidenzia un incremento nelle emissioni del Paese, dovuto alla rimozione delle restrizioni Covid, parallelamente a una significativa espansione delle fonti energetiche a basse emissioni.

L'aumento nella domanda di combustibili fossili è stato accompagnato da un'espansione storica delle fonti a basse emissioni, superando di gran lunga le previsioni enunciate dai politici locali.

Pechino, difatti, ha raggiunto i propri obiettivi, per quanto concerne l'installazione di pannelli per l'energia solare e di pale eoliche, lo scorso settembre e sta superando il target definito dal governo, in merito alla quota di mercato delle auto elettriche, previsto per il 2025.

"Questi incrementi record sono praticamente garantiti a spingere la generazione di energia da combustibili fossili e le emissioni di CO2 in declino nel 2024", ha dichiarato Lauri Myllyvirta, principale analista del Centro di ricerca sull'energia pulita e autore del rapporto.

Il maggior aumento è stato nel settore dell'energia solare, secondo Myllyvirta. Le installazioni di pannelli solari sono aumentate di 210 gigawatt (GW) solo quest'anno, il doppio della capacità solare totale degli Stati Uniti e quattro volte quella che la Cina ha raggiunto nel 2020.

L'analisi, basata su dati ufficiali e commerciali, ha rivelato che la Cina ha installato 70 GW di energia eolica quest'anno, più di tutta la capacità di generazione di energia dell'intero Regno Unito.

Si prevede inoltre l'aggiunta di 7 GW di energia idroelettrica e 3 GW di capacità nucleare quest'anno, ha affermato il rapporto. Myllyvirta sostiene, infine, che l'esplosione nella generazione di energia pulita potrebbe scatenare un calo delle emissioni della Cina già dal prossimo anno, nonostante la nuova ondata di centrali a carbone in costruzione in tutto il paese.