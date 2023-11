Elden Ring, un giocatore ha battuto l'incredibile record di Let Me Solo Her

Il giocatore noto come Let Me Solo Them ha recentemente raggiunto l'incredibile traguardo dell'aiutare ben 5000 persone a sconfiggere il boss finale in Elden Ring. Questo giocatore, facilmente confondibile con Let Me Solo Her, celebre per aver assistito migliaia di giocatori nella epica battaglia contro Malenia e per distinguersi grazie alla sua iconica mise con un elmo a forma di vaso,

Let Me Solo Them ha voluto scegliere un bersaglio diverso, concentrando la propria attenzione sui due boss finali del gioco e puntando a superare il risultato, e la fama, raggiunta dal suo celebre "quasi" omonimo.

È stata una delle esperienze più gratificanti della mia vita e sono sinceramente grato a tutti i giocatori che mi hanno permesso di ottenere un tale risultato. Questa tappa segna la fine di un capitolo, ma desidero ringraziare di cuore, ancora una volta, tutti i giocatori che mi hanno evocato

Let Me Solo Them ha lavorato intensamente per oltre un anno e mezzo, ma come sottolinea nel suo post su Reddit, il raggiungimento dei 5000 scontri segna il termine del suo impegno.

Nel frattempo, Let Me Solo Her è diventato una figura ben nota nella comunità del gioco, grazie alla sua assistenza ai giocatori contro Malenia, ottenendo persino una spada commemorativa da Bandai Namco in riconoscimento dei suoi sforzi.

Tuttavia, sorge spontanea una domanda: dov'è la spada per Let Me Solo Them? Nonostante i suoi successi eccezionali e nonostante abbia superato persino i numeri di Let Me Solo Her, il giocatore sembra non aver ricevuto riconoscimenti comparabili, probabilmente per essere arrivato dopo o per aver generato meno clamore durante le prime fasi della sua insolita impresa.

Al netto di tutto questo, Elden Ring è stato rilasciato da oltre un anno e mezzo e per quanto il gioco mantenga una notevole popolarità, l'interesse è calato. Si prevede, però, un ritorno in grande stile del titolo non appena verrà rilasciata la tanto attesa espansione annunciata, oramai, da parecchi mesi.

FromSoftware ha recentemente dichiarato che lo sviluppo procede "in modo fluido", anche se non sono ancora state fornite informazioni sulla sua trama o forniti dettagli in merito alla sua data di uscita.