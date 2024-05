500€ di sconto su Roomba j9 e Braava jet m6, la combo perfetta per pulire e lavare casa

Sebbene la maggior parte dei robot aspirapolvere moderni offrano sia la funzione di aspirazione che quella di lavaggio dei pavimenti, quest'ultima non sempre si rivela efficace a causa di limitazioni tecniche legate all'uso del mocio. In questo contesto, potrebbe essere conveniente optare per due dispositivi distinti: uno dedicato all'aspirazione e l'altro al lavaggio. Tra le opzioni più interessanti sul mercato, specialmente considerando uno sconto di 500€, spicca il pacchetto offerto da iRobot, che include un Roomba j9 per l'aspirazione e un Braava jet m6 per il lavaggio. Originariamente proposto a 1.499€, questo set è ora disponibile al prezzo di 999€.

Combo iRobot, perché approfittarne?

Per chi desidera ulteriori funzionalità, è disponibile anche il pacchetto con il Roomba j9+, che aggiunge la comodità dello svuotamento automatico, il cui prezzo è ridotto da 1.699€ a 1.199€. Confrontando questi prezzi con quelli di altri rivenditori, come Amazon, si osserva che l'offerta dell'iRobot store è molto vantaggiosa. Amazon, ad esempio, propone il solo Roomba j9+ a un prezzo comparabile a quello dell'intero pacchetto di iRobot, che include anche il robot lavapavimenti.

Parlando di questi due robot, va detto che ovviamente sono indicati per chi cerca una soluzione completa e automatizzata per la pulizia della casa. La combinazione di un aspirapolvere robotizzato e un robot lavapavimenti permette di ottenere un'igiene ottimale con minimo sforzo fisico. Il Roomba j9 è dotato di una tecnologia che gli consente di mappare l'ambiente e di evitare ostacoli con grande precisione, mentre il Braava jet m6 completa il lavoro con una pulizia umida efficace, ideale per pavimenti duri.

Questa soluzione è adatta a chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche o preferisce non occuparsene personalmente. Inoltre, entrambi i dispositivi possono essere controllati tramite app, permettendo agli utenti di programmare le sessioni di pulizia o di avviarle a distanza, garantendo così di tornare sempre in un ambiente pulito e accogliente.

