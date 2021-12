Cipro raccomanda lo sviluppo di una regolamentazione per le criptovalute

Pubblicata il 13 dicembre, la documentazione ufficiale di Cipro per la regolamentazione delle criptovalute fornisce una valutazione del rischio per la Repubblica di Cipro per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro relativi alle attività di attività virtuali e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).

Il Ministero delle Finanze di Cipro ha sottolineato che esiste una “limitata comprensione diretta o esperienza” per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro delle criptovalute nel Paese. Tuttavia, autorità come la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e le autorità di contrasto locali alla criminalità hanno dimostrato un “sofisticato livello di comprensione del settore”, osserva la dichiarazione. Le autorità dovrebbero esplorare ulteriormente il mercato e ricevere “una formazione approfondita su questi temi” per migliorare le loro competenze, ha affermato il ministero.

Il ministero ha anche raccomandato alle società finanziarie locali di “adottare politiche e procedure scritte per conformarsi” alla regola del bonifico bancario per le valute virtuali. Nel frattempo, le autorità dovrebbero iniziare a mantenere e condividere dati specifici per le valute virtuali e i VASP, aggiungendo che “sebbene i livelli di attività ora siano ritenuti trascurabili, ciò consentirà una linea di base basata sull’evidenza man mano che le attività aumenteranno, promuovendo una diagnosi precoce dei rischi o modifiche ai livelli di rischio”.

L’autorità ha osservato che Cipro dovrebbe collaborare attivamente con altre giurisdizioni esperte nel settore delle criptovalute al fine di imparare da queste relazioni e identificare le migliori pratiche. “Tale cooperazione internazionale potrebbe essere un canale importante per Cipro per rafforzare e accelerare il suo sviluppo di capacità per il settore VA / VASP”, ha scritto il ministero.

Uno dei paesi più incerti al mondo in termini di regolamentazione delle criptovalute, Cipro si è mossa per adottare regolamenti relativi alle criptovalute quest’anno. A settembre, CySEC ha rivelato nuovi dettagli delle politiche di regolamentazione delle criptovalute, pianificando di aumentare le criptovalute integrando le norme antiriciclaggio dell’Unione Europea nelle leggi cipriote.

L’ecosistema crittografico cipriota è associato a una significativa incertezza in quanto alcune importanti istituzioni finanziarie, tra cui la Bank of Cyprus, avrebbero bloccato le transazioni relative a Bitcoin (BTC) quest’anno, secondo i rapporti sui social media.