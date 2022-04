Dyson, leader mondiale nel campo degli aspiratori senza fili e dei purificatori d’aria a uso domestico, ha recentemente presentato il nuovo Purifier Cool Formaldehyde, che si va ad aggiungere, come modello top di gamma, alla linea di purificatori domestici.

Evoluzione del precedente Purifier Cool, il nuovo modello é riconoscibile per una variante cromatica differente (Gun metal e oro), oltre che per una serie di funzioni pensate per incentivare ulteriormente il focus di Dyson nell’importanza di agire contro le polveri e gli allergeni nell’aria che respiriamo all’interno delle nostre case.

Il purificatore d’aria Dyson Purifier Cool Formaldehyde, presenta tutte le funzionalità già introdotte con i vari modelli che compongono la gamma di prodotti di purificazione avanzati, integrando una serie di sistemi tecnologicamente avanzati per rilevare e distruggere la formaldeide. Nel Purifier Cool Formaldehyde, infatti, è stato inserito un innovativo sensore allo stato solido in grado di rilevare con precisione la formaldeide, permettendo in seguito al filtro catalitico di scomporla in due molecole innocue: anidride carbonica e acqua.

I motivi dietro a questa costante ricerca tecnologica di Dyson perpetrata per migliorare l’aria che respiriamo, attraverso dei sistemi di purificazione dell’aria adatti a ogni ambiente domestico e lavorativo, sono tutti da ritrovarsi negli studi che l’azienda continua a svolgere in merito all’inquinamento dell’aria all’interno delle case e dei luoghi di lavoro.

Grazie a un isolamento delle case sempre più efficace, si ha l’impressione di tenere fuori dagli ambienti domestici, e lavorativi, ogni forma d’inquinamento. In realtà, quest’ultimo viene sigillato all’interno di questi ambienti proprio a causa di una mancanza di circolazione, e ricambio, dell’aria. La realtà dei fatti è che compiamo il 90% delle nostre attività quotidiane (dormire, cucinare, pulire, lavorare…) in ambienti chiusi, dove respiriamo aria potenzialmente inquinata.

Polline e allergeni, provenienti da piante e fiori, possono essere presenti tutto l’anno all’interno delle mura domestiche. Attraverso la pelle, i capelli, gli indumenti, le scarpe e, ovviamente, gli animali domestici, trasportiamo questi elementi all’interno delle nostre case dove si possono accumulare con il passare del tempo, raggiungendo alti livelli di concentrazione anche dopo la stagione dell’impollinazione. Questo, per farvi l’esempio più semplice, è uno dei motivi per il quale, in molteplici casi, percepiamo l’aria casalinga maggiormente pesante.

La polvere, inoltre, non è solo sporco; può contenere gli acari. Queste piccole creature sono grandi un quarto di millimetro e si insinuano sia nella polvere che nei tessuti. Si nascondono nei materassi, nei mobili imbottiti, tappeti e tende della casa, prolificando in ambienti in cui non viene eseguito un corretto riciclo dell’aria. È errato pensare che basti il solo spolverare per eliminare ogni possibilità di avere acari all’interno della propria abitazione.

La saliva, e i peli degli animali domestici, sono uno fra gli allergeni più comuni. Aderiscono facilmente ai mobili, alle lenzuola e alla tappezzeria diffondendosi, facilmente, anche nell’aria. Come accennavamo poc’anzi, infine, il pelo degli animali può trasportare, e diffondere, un grande quantitativo di allergeni (quali polline, acari della polvere e muffe) i quali una volta sigillati all’interno delle mura domestiche, hanno la possibilità di proliferare e diffondersi attraverso l’aria che respiriamo quotidianamente.

Abbiamo voluto farvi qualche esempio pratico per spiegarvi che le fonti di inquinamento domestico sono molteplici. Le particelle potenzialmente dannose spesso sono invisibili, tra queste gli allergeni PM 10 (polline e allergeni di piante e fiori). Per questo motivo i purificatori d’aria Dyson sono realizzati per catturare tutti questi agenti inquinanti di dimensioni pari a 0.1 micron.

Il purificatore d’aria Dyson Purifier Cool Formaldehyde è dotato di due filtri HEPA a carboni attivi che catturano ogni agente inquinante all’interno dell’aria non limitandosi solamente a eliminare i cattivi odori ma restituendo una costante percezione di respirare un’aria più pulita e naturale. Lo schermo LCD integrato, oltre alle diverse informazioni in merito al purificatore d’aria, mostra la vita residua del filtro, assicurandosi di informare l’utente sull’efficienza di prestazione nella purificazione, permettendogli di controllare quando necessita di essere sostituito.

Il purificatore, termoventilatore, Dyson Purifier Cool Formaldehyde è, inoltre, certificato contro asma e allergie. L’azienda ha, difatti, ottenuto entrambe le certificazioni “Asthma e Allergy-friendly Quality Tested” e certificato “Allergy-friendly Quality Tested” da parte dell’ECARF da parte dell’ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation).

In merito alle specifiche tecniche del Dyson Purifier Cool Formaldehyde, troviamo:

Purificare l’aria in ogni modalità e nella modalità diretta funge da ventilatore, rinfrescandoti quando necessario;

e nella modalità diretta funge da ventilatore, rinfrescandoti quando necessario; Essere completamente sigillato , per evitare che gli inquinanti catturati vengano dispersi nuovamente dell’ambiente;

Avere in dotazione un sistema di filtrazione a triplo strato . Un filtro HEPA cattura cattura le particelle ultrafini presenti nell’aria, il filtro ai carboni attivi rimuove gas e odori, e il filtro in criptomelano distrugge la formaldeide a livello molecolare;

Essere totalmente smart: integra uno schermo LCD interattivo e una piena compatibilità con gli smartphone e i tablet via Bluetooth, Wi-Fi e tramite Siri, l’assistente vocale di Apple.

Addentrandosi più nel dettaglio delle funzioni che può compiere il Dyson Purifier Cool Formaldehyde, i suoi sensori integrati, analizzano costantemente l’aria permettendo all’algoritmo realizzato da Dyson di monitorare i dati ogni secondo. Il purificatore identifica gli agenti inquinanti a livello molecolare, mostrando in tempo reale i dati delle sue analisi, e dell’attività di purificazione, sullo schermo LCD.

Infine, il Dyson Purifier Cool Formaldehyde sfrutta la tecnologia Air MultiplierTM, per attirare anche gli inquinanti più lontanti e diffondere aria purificata nell’intera stanza. È giusto ricordare che il nuovo purificatore Dyson riesce ad agire perfettamente su una singola stanza (di una superficie massima di 81m³). In termini di prestazioni di rinfrescamento non bisogna, erroneamente, considerarlo al pari di un condizionatore in grado di agire su un’intera abitazione di dimensioni medio grandi.

Nelle calde giornate, infatti, il Dyson Purifier Cool Formaldehyde genera un potente e diffuso flusso d’aria purificata per rinfrescare la stanza. Grazie alla tecnologia Air MultplierTM, infatti il purificatore è in grado di diffondere aria purificata e fresca in tutta la stanza, senza il bisogno di pale meccaniche.

Il flusso d’aria viene deviato attraverso il retro del purificatore, mantenendo attiva la funzione di purificazione. Il Dyson Purifier Cool Formaldehyde , infine, è stato progettato sfruttando l’ingegneria acustica per ridurre le turbolenze, rendendolo così il 20% più silenzioso dei modelli precedenti.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde è già disponibile all’acquisto sia sul sito ufficiale di Dyson che tramite una serie di rivenditori selezionati sia fisici che virtuali.