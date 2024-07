Con questo condizionatore consumi poco e dormi bene: Olimpia Splendid Dolceclima Compact a 199€!

L'estate è ormai nel pieno della sua attività e questo significa solo una cosa: temperature altissime e forte umidità! Potete combattere l'afa in casa, ma come, senza intaccare eccessivamente i costi sulla bolletta? Vi basta acquistare un buon climatizzatore dal basso consumo energetico e l'Olimpia Splendid Dolceclima Compact è la scelta perfetta! Disponibile su Amazon a un prezzo speciale di appena 199,99€, rispetto al prezzo originale di 279,00€, garantendovi un risparmio del 28%. Un vero must have per godervi l'estate senza scappare da casa!

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8: risparmiate sulla bolletta senza rinunciare al fresco!

L'Olimpia Splendid Dolceclima Compact è un'ottima soluzione per chi cerca un modo efficiente e flessibile per regolare la temperatura in casa o in ufficio, senza dover ricorrere all'installazione di sistemi fissi. Questo dispositivo si rivela ideale soprattutto per coloro che vivono in affitto o che necessitano di spostare frequentemente il raffrescatore da una stanza all'altra, grazie alle sue dimensioni compatte e alle ruote piroettanti che ne facilitano il trasporto. Con una potenza di 8.000 BTU/h e dotato di un refrigerante naturale R290 a basso impatto ambientale e soddisfa le esigenze di coloro che sono attenti alla sostenibilità!

È particolarmente indicato per chi ha bisogno di una soluzione pratica per combattere il caldo estivo, disponibile a un prezzo di fascia bassissima, rendendolo accessibile a un ampio pubblico. Grazie alle sue funzionalità di raffreddamento, ventilazione e deumidificazione, è in grado di migliorare in modo significativo il comfort in casa in ambienti fino a 60 m³.

L'installazione è semplice, vi permette infatti sia un utilizzo fisso che temporaneo, e il suo funzionamento è intuitivo grazie ai comandi digitali e al telecomando incluso. Per coloro che cercano un'opzione silenziosa e facilmente gestibile per affrontare il caldo senza grosse spese, l'Olimpia Splendid Dolceclima Compact rappresenta una scelta eccellente.

Non da meno, vi garantisce refrigerazione fino a 2,1 kW in classe A, con un'eccellente efficienza energetica che si traduce in spese minori a fine mese. Con un prezzo ridotto da 279,00€ a soli 199,99€, offre un'ottima opportunità di risparmio senza compromettere qualità e prestazioni. La combinazione di design compatto, basso impatto ambientale e facilità di utilizzo lo rende una soluzione ideale per migliorare il confort della vostra casa durante i mesi estivi.

Vedi offerta su Amazon