Come funzionano i condizionatori portatili senza tubo?

Se li caldo estivo vi tormenta, non avete un sistema di condizionamento fisso e anche i migliori ventilatori non bastano a placare i vostri bollenti spiriti, i condizionatori portatili senza tubo potrebbero essere la soluzione più conveniente per portare un po' di freschezza in casa senza impazzire con installazioni complesse e onerose. Non a caso, questi dispositivi stanno guadagnando popolarità grazie alla loro praticità e versatilità.

Ma come funzionano esattamente questi apparecchi e quali sono le loro caratteristiche principali? In questo articolo, esploreremo in dettaglio questa innovativa categoria di prodotti, fornendo una panoramica completa sul loro funzionamento e sugli aspetti da considerare prima dell'acquisto. Infine, vi daremo qualche consiglio sui migliori modelli da acquistare, oltre ad inquadrare quelli che sono i costi di acquisto e i consumi medi di questa tipologia di prodotti.

Cosa cambia tra condizionatori portatili con o senza tubo?

La differenza principale tra i migliori condizionatori portatili con tubo e quelli senza tubo risiede nel metodo di espulsione dell'aria calda. I condizionatori portatili con tubo utilizzano un condotto per scaricare l'aria calda all'esterno, solitamente attraverso una finestra. Questo sistema richiede una certa preparazione a partire dall'installazione del kit necessario per garantire che il tubo possa espellere efficacemente l'aria calda fuori dall'ambiente interno.

D'altra parte, molti condizionatori senza tubo funzionano utilizzando un principio diverso: il raffreddamento evaporativo. Ma come funziona questo sistema? In sostanza l'aria calda viene aspirata e fatta passare attraverso un filtro umido, raffreddandola attraverso l'evaporazione dell'acqua. Tale processo riduce la temperatura dell'aria che viene poi reimmessa nella stanza. Se il processo vi affascina e pensate che potrebbero fare al caso vostro, abbiamo creato una guida dedicata ai migliori raffrescatori evaporativi dove consigliamo i migliori modelli in circolazione. Non avendo bisogno di un tubo per espellere l'aria calda, i condizionatori senza tubo sono molto più facili da spostare e da utilizzare in diverse stanze o situazioni, come in un ufficio, una casa in affitto o durante le vacanze in camper.

Quanto consumano i condizionatori portatili senza tubo?

Uno dei principali vantaggi dei condizionatori portatili senza tubo è il loro basso consumo energetico. A differenza dei condizionatori tradizionali, che utilizzano un compressore per raffreddare l'aria, i modelli senza tubo sfruttano il processo di evaporazione dell'acqua, che è molto meno energivoro. In media, un condizionatore portatile senza tubo consuma tra 50 e 150 watt. Questa efficienza energetica li rende particolarmente adatti per un uso prolungato, poiché non incidono pesantemente sulla bolletta elettrica. Ad esempio, un modello con una potenza di 80 watt utilizzato per 8 ore al giorno consuma circa 0,64 kWh, che si traduce in un costo energetico mensile molto basso, a seconda delle tariffe locali dell'elettricità.

Per fare un confronto, un condizionatore tradizionale con compressore può consumare facilmente tra i 1000 e i 2000 watt, rendendo i modelli senza tubo una scelta molto più economica in termini di consumi energetici. Questo li rende particolarmente utili in ambienti dove il risparmio energetico è una priorità, come uffici domestici o case dove si desidera mantenere basse le spese.

Quando conviene usare un condizionatore portatile senza tubo?

I condizionatori portatili senza tubo sono ideali in diverse situazioni e per varie esigenze grazie alla loro elevata versatilità. Innanzitutto, sono perfetti per ambienti dove l'installazione di un climatizzatore è impraticabile o non consentita, come in case in affitto o edifici storici dove non è possibile effettuare modifiche strutturali. Sono anche una scelta eccellente per le case mobili, come camper e roulotte, dove la mobilità e la facilità di installazione sono essenziali.

Questi dispositivi sono inoltre molto utili in situazioni temporanee. Ad esempio, possono essere utilizzati durante una ristrutturazione domestica per mantenere una zona della casa confortevole senza dover affrontare i disagi dell'installazione di un sistema fisso. Allo stesso modo, sono perfetti per raffreddare specifiche stanze della casa durante i periodi di calore intenso, senza dover raffreddare tutta la casa inutilmente.

Inoltre, i condizionatori senza tubo sono una soluzione eccellente per chi cerca un'opzione di raffreddamento ecologica e a basso costo. Il loro basso consumo energetico e l'assenza di refrigeranti chimici dannosi per l'ambiente li rendono una scelta sostenibile. Ad esempio, una famiglia che desidera ridurre la propria impronta ecologica può trovare in questi dispositivi una valida alternativa ai condizionatori tradizionali.

Quanto costa mediamente un condizionatore portatile senza tubo?

Il prezzo dei condizionatori portatili senza tubo varia notevolmente in base alla marca, alla capacità e alle funzionalità offerte.

Fascia bassa : i modelli più economici possono costare tra 50 e 100 euro . Questi dispositivi offrono le funzionalità di base e sono adatti per piccoli ambienti o per un uso occasionale. Ad esempio, un modello economico potrebbe essere sufficiente per raffreddare una camera da letto durante le notti estive.

: i modelli più economici possono costare . Questi dispositivi offrono le e sono adatti per o per un uso occasionale. Ad esempio, un modello economico potrebbe essere sufficiente per raffreddare una camera da letto durante le notti estive. Fascia media: nella fascia di prezzo tra 100 e 300 euro , è possibile trovare modelli con migliori prestazioni, maggiore capacità di raffreddamento e funzioni aggiuntive come telecomando, timer e modalità di umidificazione. Questi dispositivi sono ideali per stanze di medie dimensioni come soggiorni o uffici domestici.

nella fascia di prezzo , è possibile trovare modelli con migliori prestazioni, e come telecomando, timer e modalità di umidificazione. Questi dispositivi sono ideali per stanze di medie dimensioni come soggiorni o uffici domestici. Fascia alta: i modelli premium, che costano oltre i 300 euro, offrono le migliori prestazioni in termini di capacità di raffreddamento, efficienza energetica e funzionalità avanzate come la connettività Wi-Fi, il controllo tramite app e la purificazione dell'aria. Questi modelli sono ideali per chi cerca un dispositivo completo e multifunzionale, capace di offrire un comfort ottimale in qualsiasi situazione.

Chi produce i migliori condizionatori portatili senza tubo?

Diversi produttori si distinguono nella produzione di condizionatori portatili senza tubo di alta qualità. Tra i marchi più rinomati troviamo:

De'Longhi: questo marchio italiano è noto per la qualità e la durabilità dei suoi elettrodomestici. I condizionatori portatili senza tubo De'Longhi offrono buone prestazioni e un design elegante , ideale per integrarsi in qualsiasi arredamento domestico.

questo marchio italiano è noto per la qualità e la durabilità dei suoi elettrodomestici. I condizionatori portatili senza tubo De'Longhi offrono , ideale per integrarsi in qualsiasi arredamento domestico. Honeywell: con una vasta gamma di prodotti, Honeywell offre condizionatori portatili con un ottimo rapporto qualità-prezzo. I modelli proposti da Honeywell sono noti per l' efficienza energetica e le funzionalità avanzate , come i timer programmabili e i telecomandi intuitivi.

con una vasta gamma di prodotti, Honeywell offre condizionatori portatili con un ottimo rapporto qualità-prezzo. I modelli proposti da Honeywell sono noti per l' , come i timer programmabili e i telecomandi intuitivi. Olimpia Splendid: un'altra azienda italiana che si distingue per i suoi modelli eleganti e potenti. Olimpia Splendid offre una gamma di condizionatori portatili senza tubo che combinano design moderno e tecnologie avanzate , adatti a diverse esigenze e ambienti.

un'altra azienda italiana che si distingue per i suoi modelli eleganti e potenti. Olimpia Splendid offre una gamma di condizionatori portatili senza tubo che combinano , adatti a diverse esigenze e ambienti. Dyson: conosciuta per i suoi innovativi prodotti di ventilazione e purificazione, Dyson offre modelli che non solo raffreddano, ma purificano anche l'aria. Questi dispositivi sono ideali per chi cerca un prodotto multifunzionale con prestazioni superiori.

Dove è meglio posizionare un condizionatore portatile senza tubo?

La posizione del condizionatore portatile senza tubo è cruciale per ottenere le migliori prestazioni. Idealmente, dovrebbe essere posizionato in un'area con buona circolazione d'aria e vicino a una fonte di alimentazione. Evitare di collocarlo in angoli stretti o dietro mobili che potrebbero ostacolare il flusso d'aria è fondamentale per garantire un raffreddamento efficace.

In un soggiorno, ad esempio, il condizionatore dovrebbe essere posizionato vicino all'area di seduta principale, in modo da garantire un raffreddamento diretto e confortevole. In una camera da letto, invece, è consigliabile collocarlo vicino al letto per assicurarsi che l'aria fresca raggiunga direttamente la zona di riposo.

È anche importante considerare l'altezza a cui posizionare il condizionatore. Molti modelli funzionano meglio se posizionati su una superficie elevata, come un tavolo o una mensola, in modo che l'aria fresca possa diffondersi più uniformemente nella stanza.

Modelli consigliati

Andremo ora a vedere alcuni dei modelli più popolari per ogni fascia di prezzo per aiutarvi nella ricerca di un condizionatore d'aria portatile senza tubo che possa fare al caso vostro:

Fascia bassa

Pro Breeze: economico e compatto, ideale per piccoli ambienti. Questo modello offre una buona capacità di raffreddamento per stanze di piccole dimensioni e dispone di un serbatoio d'acqua facilmente ricaricabile.

OneConcept CarribeanBlue: offre una buona capacità di raffreddamento ad un prezzo contenuto. È dotato di funzioni di oscillazione e tre velocità di ventilazione, rendendolo adatto per un uso versatile in diverse situazioni.

Fascia media

Honeywell TC10PM: efficiente e con buone funzioni aggiuntive, adatto per stanze di medie dimensioni. Questo modello include un telecomando, un timer programmabile e un serbatoio d'acqua di grande capacità per un uso prolungato senza ricariche frequenti.

Olimpia Splendid Peler 10: buon rapporto qualità-prezzo con funzioni di umidificazione e raffreddamento. È dotato di un display digitale e di comandi intuitivi, oltre a un design moderno e neutro che si integra bene in qualsiasi ambiente domestico.

Fascia alta

De'Longhi EV250.BK: modello di alta gamma con prestazioni eccellenti e design elegante. Include funzioni avanzate come la modalità eco, il telecomando multifunzione e un serbatoio d'acqua di grande capacità per un raffreddamento prolungato.

Dyson Pure Cool Me: non solo raffredda, ma purifica anche l'aria, offrendo una soluzione completa per il comfort ambientale. Questo modello premium è dotato di un filtro HEPA per la purificazione dell'aria, un display LCD e il controllo tramite app per una gestione facile e intuitiva.