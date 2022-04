Nell’articolo di oggi scopriamo 4 metodi per fare soldi su TikTok. Molte persone pensano che sia impossibile guadagnare su TikTok, a meno che non siate grandi Influencer come Khaby Lame o Gianluca Vacchi.

Noi sappiamo che non è così, quindi vogliamo condividere con voi i diversi modi per riuscire a guadagnare dalla vostra attività su TikTok. Passiamo subito al primo consiglio!

Primo metodo: regali in live

Fare live vi permette di essere seguiti in tempo reale dai vostri follower. Potrete ricevere domande e rispondere al momento, proprio come succede su Instagram, YouTube o Twitch.

La cosa interessante è che gli utenti possono acquistare delle monete in app che possono essere convertite in regali.

Come funzionano i regali in live?

Si tratta di una funzionalità che, se attiva sul vostro account, consente ai vostri spettatori di reagire ai video TikTok e mostrare apprezzamento per i contenuti.

Regali LIVE è un modo per raccogliere diamanti su TikTok. I diamanti possono poi essere convertiti in denaro su TikTok.

Quando aprite TikTok, toccate i tre puntini in alto e andate nella sezione “portafoglio”. Qui potete ricaricare il vostro conto, quindi pagare con i vostri soldi per acquistare queste monete in app. Le monete servono per comprare regali che potrete mandare alle persone durante le loro live. Se aprite la sezione “regali live”, potete vedere i soldi che avete ricevuto.

Se voi siete il tipo di persona che ama fare live streaming, potete farne spesso e riuscire, in questo modo, a guadagnare molti soldi. Fare live inoltre può aiutarvi ad aumentare i vostri follower, perché le vostre dirette saranno consigliate anche ad altre persone. Vedrete che questi utenti inizieranno già a seguirvi mentre siete in live.

Quindi sono un buon modo per guadagnare, costruire una relazione vera con la vostra community e ottenere nuovi follower.

Tante persone riescono a guadagnare molti soldi con questo metodo. Se siete all’inizio della vostra carriera su TikTok, sapere di avere questa opportunità è molto positivo.

Secondo metodo: sponsorizzazioni

Questo è un metodo valido per moltissime piattaforme. Le aziende vi contattano per chiedervi di realizzare del contenuto brandizzato per loro. Potrebbero volere che creiate una pubblicità intorno al loro prodotto, lo recensiate in un video o altro. Per questo video i brand vi pagheranno.

Per i brand, l’Influencer è un buon modo per dare visibilità al prodotto, perché il suo video verrà visto da molti utenti. Allo stesso tempo possono usare quel contenuto come pubblicità da promuovere su TikTok o su altre piattaforme.

Se volete ottenere delle sponsorizzazioni, dovete creare un media kit.

Cos’è un media kit?

Si tratta di un documento in cui inserite chi siete, di cosa vi occupate, quante visualizzazioni ricevete e quanti follower avete sui vostri diversi profili social. Nel media kit mostrate cosa potete fare per un brand.

Potete creare persino un kit di tariffe al suo interno, nel quale specificate i prezzi per ognuna delle diverse cose che offrite.

Per esempio, potreste inserire quanto chiedete per realizzare un video YouTube, un video TikTok, un post Instagram, un set di storie, un reel eccetera. Sono i vostri prezzi prestabiliti per tutto ciò che potete offrire a un brand.

Una volta pronto il media kit, potete presentarlo ai brand e vedere se vogliono lavorare con voi.

Man mano che i vostri follower crescono, riceverete molte offerte da parte dei brand.

Non accettatele tutte, dovete assicurarvi che la loro offerta sia in linea con il vostro brand, così da poter dare valore alla vostra audience promuovendo i loro prodotti.

Non accettate sponsorizzazioni di prodotti che non hanno niente a che fare con voi e con la vostra audience, perché facendolo non otterrete un riscontro positivo.

Ma il “Media Kit” verrà approfondito nella prossima guida. Ora vediamo il terzo dei quattro metodi per guadagnare con TikTok.

Terzo metodo: vendere prodotti

Potete farlo tramite una pagina Linktree che rimandi a diverse cose. Per esempio, se realizzate corsi di formazione, potete creare un collegamento con ognuno di essi. Magari fate già dei video a riguardo, così che i vostri follower sappiano cosa possono trovare nella vostra pagina Linktree.

Capiranno che sapete cosa state facendo, perciò compreranno i vostri corsi o i vostri prodotti.

I corsi erano solo un esempio, potreste vendere magliette, gioielli, o qualsiasi altra cosa.

Potete rimandare a ognuno dei diversi siti dove i vostri follower possono fare acquisti e, allo stesso tempo, supportarvi.

Quarto metodo: affiliazioni

Questo metodo è simile al precedente, perché si tratta di promuovere dei prodotti tramite pagine come Linktree. Assicuratevi di promuovere prodotti che usate o che consigliate, che possano dare molto valore ai vostri utenti.

Potreste promuovere qualcosa che vi ha aiutato e che potrà aiutare anche altre persone.

Come si guadagna dalla promozione di prodotti?

Quando consigliate l’acquisto di qualcosa, inserite un referral link. Si tratta di link generati appositamente per voi tramite una pagina specifica di un sito, per esempio di Amazon.

In pratica, quando le persone acquistano tramite il vostro link, voi prendete una commissione.

È una situazione che porta beneficio a voi, a chi acquista e persino al venditore!

Ora che conoscete questi metodi, sapete che è davvero possibile guadagnare su TikTok.

Se volete ottenere un guadagno mensile dalla vostra attività su questa piattaforma, non perdete altro tempo e iscrivetevi ora a TikTokPro!