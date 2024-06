Comet: compra una smart TV e scopri come ottenere fino a 200€ di buoni d'acquisto!

Se state considerando l'acquisto immediato di una smart TV e prevedete ulteriori acquisti nel mese di luglio, non dovreste perdervi le opportunità che Comet sta offrendo sul suo sito. Fino al 19 giugno, scegliendo una delle smart TV selezionate, potrete beneficiare di un buono d'acquisto fino a 200€, utilizzabile sempre su Comet dal 8 al 31 luglio. Il valore del buono varia tra 50€ e 200€, a seconda del modello e del prezzo della TV acquistata. Comet ha facilitato la vostra decisione indicando su ogni televisore l'importo del buono che vi sarà attribuito, permettendovi di calcolare immediatamente il vantaggio economico dell'offerta.

Vedi offerte su Comet

Buoni da campioni Comet, perché approfittarne?

Questa promozione di Comet non è solo una semplice scontistica, ma un vero e proprio piano per incentivare e fidelizzare i clienti. Con il buono d'acquisto ricevuto, i consumatori possono pianificare i loro acquisti con maggiore flessibilità e consapevolezza, distribuendo il budget in modo efficace. Il buono sconto si rivela un grande aiuto soprattutto per chi guarda già al futuro, pensando ad altri gadget o elettrodomestici da rinnovare.

Tra le offerte più allettanti troviamo la smart TV Samsung S90C da 55 pollici. Questo modello, che sfoggia un pannello QD-OLED, offre un'esperienza visiva eccezionale grazie ai suoi colori vividi e contrasti profondi. Con un buono sconto di 150€ applicabile sui futuri acquisti, sarà come se la pagaste soltanto 1.049€. È una proposta competitiva, soprattutto considerando la qualità e la tecnologia offerta da questa smart TV, rendendola una delle più vantaggiose per chi desidera il meglio dalla visione televisiva.

Non meno interessante è l'offerta sul proiettore Epson Co-w01. Anche in questo caso, il buono sconto di 50€, anche se non sarà immediato, permette di ottenere il prodotto a 349€. Sebbene lo sconto possa sembrare meno significativo rispetto alla TV Samsung, il prezzo finale rimane competitivo, posizionandosi tra i più bassi del mercato.

Vedi offerte su Comet