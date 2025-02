Comunicazioni aziendali nel 2025: flessibilità, versatilità e sicurezza

Nel corso dell'ultimo anno, le aziende hanno continuato a investire nella ricerca di una maggiore interoperabilità tra i loro dispositivi di comunicazione, i sistemi CRM/ERP e le soluzioni per la gestione intelligente degli edifici, incluso il monitoraggio degli ingressi e il tracking di persone e risorse. L'Intelligenza Artificiale (IA) sta inoltre avendo un impatto significativo sulle modalità di comunicazione interne ed esterne delle aziende, ottimizzando la gestione delle interazioni con i clienti e agevolando l'analisi dell'efficacia delle comunicazioni.

Per sfruttare appieno l'integrazione tra piattaforme di telefonia e collaborazione con infrastrutture IT e di building automation, è fondamentale che le soluzioni di comunicazione adottate siano in grado di soddisfare le diverse esigenze di ogni settore.

Tali esigenze variano significativamente in base al contesto specifico e alle modalità operative scelte dalle aziende e dai loro team: da remoto, in modalità ibrida o interamente in ufficio. Da un lato oggi molte aziende auspicano un ritorno alla "normalità" pre-pandemica, con lo svolgimento delle attività professionali presso la sede aziendale, dall'altro molti dipendenti, dopo averne sperimentato i vantaggi, desiderano continuare a lavorare da casa.

Questa situazione crea nuove sfide per le aziende, che devono bilanciare il desiderio di collaborazione in presenza con le esigenze di flessibilità e autonomia dei dipendenti.

Il ritorno in ufficio: cosa si aspettano i dipendenti?

Le aziende che richiedono il rientro in ufficio devono quindi considerare le nuove aspettative dei dipendenti, ovvero un ambiente di lavoro più moderno e dinamico, che offra spazi di collaborazione e aree dedicate alla concentrazione.

La tecnologia riveste un ruolo cruciale: le tradizionali sale riunioni sono state affiancate dalle "hug rooms", spazi modulari utilizzabili per videoconferenze e conference call estemporanee con l’usuale qualità audio grazie a dotazioni professionali “portatili”. Agli anonimi telefoni da tavolo tradizionali sono invece subentrati terminali IP di nuova generazione, dotati di ampi display per visualizzare lo stato di presenza dei colleghi, monitorare gli accessi e persino regolare temperatura e illuminazione dell'ufficio in base alle proprie esigenze.

Qui è d’uopo una considerazione per le aziende che promuovono l’uso smartphone per la telefonia aziendale in qualunque situazione: la maggior parte dei cellulari non è stata progettata per un uso professionale, mentre i terminali IP cordless o cablati sono pensati appositamente per ambienti aziendali. Errori banali, come chiamare involontariamente un cliente mentre il telefono è in tasca o dimenticare che il dispositivo è ancora connesso all’auricolare Bluetooth, sono frustranti, e possono essere facilmente evitati impiegando telefoni professionali.

Lavorare da casa: produttività e comfort

Per garantire la produttività dei dipendenti che lavorano da casa, anche solo parzialmente, le aziende devono fornire loro gli strumenti adeguati, creando un ambiente di lavoro confortevole e funzionale, che non si limiti a un laptop e una connessione internet. I telefoni IP cordless DECT con stazioni base professionali si integrano perfettamente con il centralino aziendale, permettendo ai dipendenti di accedere da remoto a tutte le funzionalità e risorse tipicamente disponibili in ufficio, e di fruire di una qualità audio altrettanto impeccabile.

La dotazione accessoria, come le cuffie wireless pensate per l’uso aziendale, è altrettanto importante, specie qualora la soluzione di telefonia sia dotata di strumenti IA per la trascrizione delle conversazioni. Le cuffie stesse, peraltro, dovrebbero corrispondere alle preferenze del singolo addetto, per garantire il massimo confort.

La nuova generazione della telefonia IP

In un contesto ibrido e dinamico, una strategia di comunicazione unificata che integri telefonia, video, email e messaggistica è essenziale per ottimizzare l'ambiente di lavoro, sia in presenza che da remoto. La soluzione adottata per le comunicazioni aziendali deve quindi rispondere alle diverse esigenze e preferenze dei dipendenti, offrendo un'esperienza di comunicazione fluida e senza interruzioni, indipendentemente dal luogo in cui lavorano in un dato momento.

I telefoni IP, sia cordless che cablati, insieme ai relativi accessori, sono i veri protagonisti delle moderne UCC. Snom Technology, marchio premium per la telefonia IP, offre soluzioni che si adattano perfettamente a questo scenario in continua evoluzione. La sua gamma di prodotti, dai telefoni da scrivania, caratterizzati da design elegante e intuitività, agli accessori compatibili con svariati dispositivi, si integra in modo ottimale con le principali piattaforme di Unified Communications, tra cui Microsoft Teams e Zoom. Questa integrazione ottimizza i flussi di lavoro e l'efficienza, sia per il personale in ufficio che per chi lavora da remoto.

Inoltre, Snom si distingue per l'impegno verso sicurezza e affidabilità. I dispositivi, sia cordless che cablati, integrano robuste misure di sicurezza a tutela dei dati sensibili e offrono una garanzia di tre anni, a testimonianza della loro qualità e longevità.

In sintesi, in un contesto lavorativo in costante evoluzione, segnato da nuove esigenze e sfide, Snom Technology si propone come il partner ideale per le aziende che puntano a soluzioni di comunicazione all'avanguardia, flessibili e sicure, progettate per favorire la produttività e il benessere del proprio personale, ovunque si trovi.