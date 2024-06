Con BTicino smartizzi la casa senza problemi!

Stanco di una casa obsoleta? Se senti l’esigenza di un upgrade tecnologico, sei sull'articolo giusto. Oggi la parola d’ordine è "smartizzare"!

Sempre più italiani, infatti, scelgono di vivere in una casa più connessa. Un tocco smart nei diversi ambienti può davvero rendere la quotidianità più hi-tech, che vuol dire più semplice e divertente.

La soluzione per chi vuole evolvere verso un impianto smart senza rinunciare al design viene da BTicino, tra i brand più affidabili in grado di offrire dispositivi e pratici kit intelligenti indoor e outdoor per personalizzare e rendere tecnologicamente evoluta la propria casa.

Nella casa connessa è tutto sotto controllo

Abitare una smart home significa avere l’innovazione al proprio servizio disponendo di molteplici funzionalità in termini di comfort e di sicurezza: implementare gli scenari innovativi, monitorare la telecamera del citofono da remoto, regolare le illuminazioni a proprio piacimento, diffondere la musica nei diversi locali, controllare i consumi in tempo reale o semplicemente aprire il cancelletto stando comodamente seduti sul divano.

Con BTicino apri la porta al futuro

Sei un tipo da design ricercato e minimale o classico e iconico? BTicino offre diverse soluzioni di qualità e interamente personalizzabili in base alle esigenze.

Se stai per trasferirti nella casa dei tuoi sogni, l’impianto Living Now può essere molto interessante per te. La linea civile di ultima generazione dal design innovativo e dalle finiture ricercate è caratterizzata da una forma distintiva e unica: una sintesi di evoluzione estetica, funzionale e tecnologica che trasforma un semplice interruttore in una vera interfaccia di comando.

Se poi le placche in commercio ti sembrano tutte fredde e anonime, dai un’occhiata alle placche Living Now BTicino, dal design moderno e cool, pensate per essere personalizzate e disponibili in 16 tipologie di finiture, 3 materiali e colori diversi.

Cambiare casa non è nei tuoi programmi? Puoi aggiornare il tuo vecchio impianto con uno di ultima generazione. La linea Livinglight di BTicino può renderlo smart con pochi interventi di cablaggio, persino mantenendo l’estetica delle tue placche attuali.

LivingLight permette infatti di sostituire i comandi tradizionali con dei dispositivi connessi e di metterli in comunicazione direttamente con la rete wi-fi di casa attraverso il gateway. Sarà così possibile controllare i propri dispositivi in modo tradizionale oppure con la voce o tramite App.

Oggi è facile smartizzarsi: crea la tua smart home con il configuratore smart home online di BTicino e scopri tutte le funzioni possibili per migliorare il comfort della casa. Buon divertimento!