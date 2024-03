Con il conto a canone zero N26 ottieni due carte Mastercard!

N26 Standard è il conto corrente digitale a canone zero che ti permette di gestire il tuo denaro con facilità e sicurezza. Apri il tuo conto in modo totalmente gratuito direttamente dallo smartphone e goditi da subito la libertà di inviare e ricevere denaro, gestire le tue finanze ovunque ti trovi ed effettuare pagamenti con la carta virtuale gratuita Mastercard inclusa nell'offerta. Inoltre, riceverai una versione fisica della carta di debito Mastercard per i pagamenti contactless e un IBAN italiano per effettuare e ricevere bonifici. Il conto corrente N26 standard rappresenta una soluzione completa per gestire al meglio i tuoi conti e attivandolo oggi potrai iniziare da subito a gestire in modo oculato i tuoi risparmi, comodamente e senza costi.

Conto N26 Standard, a chi serve?

N26 Standard è un'offerta ideale per chi vuole gestire le proprie finanze in modo veloce, intelligente e dinamico. Questo conto corrente online offre due carte Mastercard a canone zero, perfette per tutte le tue esigenze: una carta di debito Mastercard fisica (trasparente) e una carta virtuale, ideali per i tuoi acquisti online e in negozio, compatibili con Apple Pay e Google Pay. Con tre prelievi gratuiti al mese in Italia e nella zona euro, bonifici SEPA senza costi aggiuntivi e la funzione MoneyBeam per trasferimenti immediati tra utenti N26, la gestione del denaro non è mai stata così semplice.

Inoltre, grazie alla protezione del fondo tedesco di tutela dei depositi fino a 100.000€, ogni tuo risparmio è al sicuro. L'app N26 ti permette di gestire gli addebiti diretti, pagare bollettini, MAV, RAV, bollo auto e servizi con PagoPA in pochi tocchi, assicurandoti controllo totale sulle tue finanze in ogni momento. Con tecnologie avanzate per la sicurezza delle tue transazioni online, notifiche push per ogni movimento sul tuo conto, e l'opportunità di accedere al tuo conto sia da smartphone che da computer, hai tutto ciò che ti serve per navigare nel mondo delle finanze con sicurezza e semplicità.

N26 Standard rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione bancaria moderna, flessibile e priva di costi nascosti. Approfitta dell'opportunità di entrare a far parte di N26 e ricevi subito un mare di vantaggi, tra cui due carte di debito Mastercard, un conto online gratuito a canone zero, completamente gestibile dallo smartphone e molto altro. Apri il tuo conto N26 Standard oggi stesso e inizia a godere da subito di una gestione finanziaria semplice, intelligente e sicura.