Se siete alla ricerca di una televisione OLED di ultima generazione che unisca qualità d’immagine eccezionale, funzionalità smart avanzate e prestazioni ottimali per il gaming, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. La nuova Sony BRAVIA 8 OLED 65XR80 è disponibile a soli 1.890€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo consigliato di 2.799€. Un prezzo davvero competitivo per una smart TV 4K HDR da 65 pollici, ideale per trasformare il vostro salotto in una sala cinema di ultima generazione.

Vedi offerta su Amazon

Sony BRAVIA 8 OLED 65XR80, chi dovrebbe acquistarla?

Sony BRAVIA 8 OLED 65XR80 è la scelta perfetta per chi cerca una televisione capace di offrire un nero assoluto e colori incredibilmente realistici grazie agli oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti del pannello OLED e alla tecnologia XR Contrast Booster, che migliora contrasto e luminosità con una precisione da studio cinematografico. Il supporto a 120Hz, la compatibilità con Dolby Vision e Atmos, nonché le funzioni come VRR, ALLM e il Gaming Menu per PS5, rendono questa TV ideale anche per i gamer più esigenti.

Dal punto di vista sonoro, Sony ha integrato la tecnologia Acoustic Surface Audio+, che trasforma lo schermo stesso in una sorgente audio, regalando un effetto immersivo da vero home theatre. Con Google TV integrato, avrete accesso a oltre 10.000 app e giochi, e potrete trasmettere contenuti con facilità grazie a Chromecast e Apple AirPlay 2. Il telecomando ECO retroilluminato e ricaricabile è un valore aggiunto che sottolinea l'attenzione di Sony per la sostenibilità.

Attualmente disponibile a 1.890€, Sony BRAVIA 8 OLED 65XR80 è una delle migliori occasioni del momento per chi vuole investire in una TV 4K OLED di fascia alta. Se desiderate un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello, questa è l'offerta che fa per voi. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.