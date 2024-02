Con la bici elettrica fai più esercizio che con quella normale, ecco perché

Il mondo dei ciclisti è spesso diviso tra pedalatori tradizionali e sostenitori delle bici elettriche, con i primi che accusano i secondi di essere un po’ pigri. Ma una recente ricerca sembra voler cambiare le carte in tavola: chi utilizza le bici elettriche fa in realtà più esercizio fisico rispetto ai ciclisti tradizionali.

Le ricerche condotte in diversi paesi e culture confermano che i ciclisti di e-bike svolgono più attività fisica rispetto a quelli delle biciclette a pedali. Questo risultato, che potrebbe sorprendere gli appassionati della pedalata classica, sembra essere dovuto al fatto che chi ha una bici elettrica la usa di più.

I ciclisti di e-bike tendono a percorrere distanze maggiori rispetto ai ciclisti tradizionali. Studi dimostrano che, nonostante il supporto del motore, trascorrono più tempo in sella e coprono più chilometri. La presenza del motore facilita le salite e le partenze più difficili, motivando i ciclisti a percorrere tragitti più lunghi.

Inoltre, l'esperienza di guida delle bici elettriche è generalmente considerata più piacevole, un altro fattore che aumenta la motivazione e la voglia di mettersi in sella. Persino coloro che utilizzano bici elettriche con acceleratore riportano benefici all'aperto, seppur in misura minore rispetto alle e-bike a pedalata assistita; questo tipo di e-bike non è comune in Italia, dove legalmente sarebbe trattato come un ciclomotore.

Gli utilizzatori di bici elettriche tendono anche a usarle più frequentemente. Per molti, la bici elettrica è diventata un mezzo di trasporto quotidiano, sostituendo l'auto per gli spostamenti principali. Altri le utilizzano per scopi ricreativi, ma il maggiore divertimento che offrono porta i ciclisti a impiegarle più spesso rispetto alle bici tradizionali.

Infine, la presenza del motore elettrico rende più accessibili i percorsi difficili. I ciclisti di e-bike affrontano dislivelli e terreni accidentati con maggiore facilità rispetto a chi pedala su bici tradizionali, aumentando l'esercizio fisico complessivo.

Insomma, la convinzione che le bici elettriche non offrano esercizio fisico è obsoleta. Le ricerche scientifiche e l'esperienza pratica dimostrano che chi utilizza le bici elettriche ottiene benefici fisici significativi, oltre a godere del piacere di pedalare all'aria aperta.

