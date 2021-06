Continua il confronto tra criptovalute e oro

La discussione in merito a similitudini e differenze tra criptovalute, in particolare Bitcoin, e oro si arricchisce di nuovi contributi dopo i pareri degli analisti indipendenti e di Forbes. Oggi vi riportiamo i pareri dell’analista James Gard e del fornitore di prodotti finanziari Direxion. Cos’hanno affermato?

In un articolo pubblicato sul quotidiano brittanico Morningstar, l’analista ed economista James Gard muove dalla posizione della Bank of England per confrontare criptovalute e oro per punti. James Gard ritiene che l’oro sia, sotto numerosi aspetti, un asset più affidabile dei Bitcoin – avvalorando la posizione che vedrebbe oro e criptovalute contrapposte. Al contempo, però, conclude l’articolo chiedendosi se le stablecoin, o ancora meglio le CBDB, non siano il compromesso che sappia trarre vantaggio da entrambi i mondi. James Gard conclude affermando che le valute digitali sono “qui per restare”, ma che per ora gli investitori acquisteranno sia i Bitcoin che l’oro.

Il fornitore di prodotti finanziari statunitense Direxion si chiede, sul magazine austriaco Opto, quale sia l’asset migliore come riserva di valore: l’oro o il bitcoin. Secondo Direxion le decisioni a breve termine dei governi e l’andamento della pandemia porteranno forte incertezza sui mercati. Questo potrebbe non giovare ad asset altamente volatili, come le criptovalute, mentre potrebbe essere positivo per l’oro, bene rifugio rispetto all’inflazione e ai bassi rendimenti dei titoli di Stato. Anche Direxion, quindi, propende per contrapporre gli asset dell’oro e quelli delle criptovalute.

Entrambi gli articoli concordano nell’indicare la scelta di El Salvador come un’anticipazione della convivenza tra Bitcoin e valute fiat e ritengono che il futuro delle criptovalute dipende anche dal fisco e dalle banche. Anche la Consob ha espresso cautela verso i Bitcoin e le criptovalute.