I flussi del mercato trasformano le criptovalute in oro

Mentre il governatore della Bank of England Andrew Bailey pone dubbi sull’effettivo valore delle criptovalute, un editoriale pubblicato sull’edizione indiana dell’Economic Times avanza un’ipotesi interessante: possibile che sia in atto un trasferimento di capitali dal mercato delle criptovalute verso l’oro?

L’analista e influencer economico Ritesh Jain propone questa ipotesi a partire da un’analisi degli afflussi al SPDR Gold Trust. Il SPDR Gold Trust è il più grande ETF dell’oro del mondo. Nella sola giornata di venerdì 14 maggio, il trust ha ricevuto entrate pari a sei tonnellate auree: è il maggior afflusso giornaliero da gennaio 2021, che ha portato a un rialzo del valore dell’oro del +1.5%. Al contempo il valore delle criptovalute e delle aziende connesse, in ascesa nel Q1 con numeri straordinari come nel caso di Coinbase, ha subito un calo improvviso e pronunciato.

L’ipotesi di Ritesh Jain è che potrebbe esserci un movimento di capitali dal mercato delle criptovalute verso il mercato dell’oro. Un movimento che starebbe avvenendo silenziosamente, sfruttando le polemiche sulla sostenibilità ambientale delle criptovalute e sui loro consumi. Il punto di vista dell’analista indiano sembra sostenere le ipotesi di altri illustri analisti, come Michael Wilkerson. A dispetto della vulgata, gli analisti ritengono che l’oro e le criptovalute non siano contrapposti. Sono piuttosto asset alternativi che, nel lungo termine, potrebbero divenire addirittura “integrabili”.

L’oro è considerato un asset di copertura contro il dollaro e le valute fiat in generale. Si investe in oro soprattutto contro le bolle di mercato, tanto che – sul lungo periodo – il suo andamento è tendenzialmente inversamente proporzionale alle performance dei mercati azionari, obbligazionari e valutari in ambienti inflazionistici. Le criptovalute sono contraddistinte da una “volatilità da montagne russe”, un asset “opposto” all’oro.