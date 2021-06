Il futuro dei Bitcoin e delle criptovalute dipende da fisco e banche?

Il presente e il futuro dei Bitcoin, “primi inter pares” tra le criptovalute e finora la principale riserva di valore per chi abbia investito in asset digitali, sono al centro di un ampio dibattito tra gli esperti dell’economia e della finanza. Abbiamo avuto modo di raccontarvi i pareri di vari analisti indipendenti – sul rapporto tra criptovalute e oro e sull’attuale bull run del bitcoin – seguiti dai pareri di Forbes e Goldman Sachs. Nuove voci provano a indicare i fattori determinanti per il futuro dei Bitcoin e delle criptovalute. Quali sono?

In un lungo reportage di Cointelegraph, si cerca di dimostrare che il minimo toccato da Bitcoin poche settimane fa – soprattutto a causa del sostegno cinese allo yuan digitale – sarebbe il punto di partenza per un balzo delle altre criptovalute. Tra gli intervistati citiamo il punto di vista di Sam Bankman-Fried, fondatore dell’exchange trading FTX: “Se entriamo in un bear market prolungato, mi aspetterei un aumento della dominance di Bitcoin come avvenuto nel 2018-2019 […] finora ciò non è avvenuto”.

Secondo Robert W. Wood, socio-amministratore dello studio giuridico Wood LLP, e Omri Marian, direttore di un master in Economia e fiscalità presso la Irvine School of Law, la vera sfida per il futuro dei Bitcoin è il fisco. “Il problema per la diversificazione sono le tasse. Fino al 2018, molti investitori potevano sostenere che la conversione da una criptovalute all’altra fosse un evento non imponibile […] la legge è cambiata verso la fine del 2017”. “Qualsiasi scambio da un asset in criptovalute a un altro è un evento imponibile. […] un investitore […] deve considerare che il ribilanciamento del portafoglio potrebbe avere un costo fiscale”.

Infine i tre analisti ritengono che la partecipazione istituzionale, come l’e-krona svedese o gli studi giapponesi, sia la principale novità rispetto al “rally” del 2017.