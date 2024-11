Coppa Davis 2024, ecco come vederla gratis online

A partire da settembre 2024, dopo gli US Open 2024, il mondo del tennis ha accolto uno degli eventi più prestigiosi e longevi del panorama sportivo internazionale: la Coppa Davis. Questa competizione, che vede sfidarsi le nazionali maschili di tennis, rappresenta il culmine dell'agonismo e del patriottismo nel mondo della racchetta, ed è pronta a tornare anche nel corso di novembre.

Fondata nel 1900 dall'omonimo Dwight Davis, la Coppa Davis ha attraversato più di un secolo di storia, evolvendosi e adattandosi ai tempi, ma mantenendo intatto il suo fascino e la sua importanza nel calendario tennistico mondiale. A differenza dei tornei individuali del Grande Slam, la Coppa Davis offre un'esperienza unica dove il gioco di squadra e l'orgoglio nazionale si fondono, creando atmosfere elettrizzanti e momenti indimenticabili.

L'edizione 2024 è stata particolarmente avvincente, con le migliori nazioni del tennis mondiale pronte a contendersi l'ambito "insalatiera d'argento", il trofeo simbolo della vittoria. Tra i favoriti, non si possono non menzionare nazioni come la Spagna, gli Stati Uniti e la Serbia, che negli ultimi anni hanno dominato la scena grazie a campioni del calibro di Rafael Nadal, Taylor Fritz e Novak Đoković.

Il formato della competizione, rinnovato negli ultimi anni per renderla più dinamica e coinvolgente, prevede una fase a gironi seguita dalle fasi finali. Le partite si svolgono in varie località in tutto il mondo, culminando con le Finals che vedranno le migliori otto nazioni sfidarsi per il titolo. La Coppa Davis 2024 si svolgerà da settembre a novembre, con le Finals programmate per la fine di novembre. Questa collocazione nel calendario tennistico offre ai giocatori l'opportunità di chiudere la stagione rappresentando i propri paesi in una competizione di altissimo livello.

Come vedere la Coppa Davis 2024 in diretta streaming

La Coppa Davis 2024è un evento imperdibile per gli appassionati di tennis, e fortunatamente esistono diverse opzioni per seguire le partite in diretta streaming. Ecco una guida completa su come godersi l'azione comodamente da casa o in movimento.

RaiPlay trasmetterà in streaming alcuni match della Coppa Davis, incluse le finali

Sky Sport trasmetterà in diretta tutti i match della Coppa Davis 2024 sul canale Sky Sport Tennis, e se non hai un abbonamento a Sky, puoi guardare la Coppa Davis in streaming su NOW, il servizio di streaming di Sky

Come vedere la Coppa Davis 2024 in diretta streaming dall'estero

Per coloro che si trovano all'estero e desiderano seguire questa prestigiosa competizione a squadre in streaming gratuito, esistono diverse opzioni interessanti, soprattutto se ci si trova in determinati paesi europei.

NordVPN si distingue come un'ottima scelta per lo streaming della Coppa Davis. Con la sua vasta rete di server ad alta velocità, NordVPN assicura una visione fluida e senza interruzioni di tutti gli incontri, dalle fasi a gironi alle finali. La sua interfaccia user-friendly e la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente la rendono ideale per seguire l'azione su diversi schermi, dal computer allo smartphone. NordVPN offre inoltre un periodo di prova gratuito di 30 giorni, perfetto per coprire l'intera durata del torneo.

ExpressVPN rappresenta l'opzione premium per chi cerca il massimo in termini di sicurezza e prestazioni. Nonostante il prezzo leggermente superiore, ExpressVPN garantisce velocità di connessione eccezionali, cruciali per lo streaming live di partite che possono durare diverse ore. Il loro abbonamento annuale include 3 mesi gratuiti e un anno di backup cloud illimitato, offrendo un valore aggiunto significativo. Anche ExpressVPN propone una prova gratuita di 30 giorni, permettendo di testare il servizio durante la competizione.

Surfshark emerge come la scelta più economica, senza compromettere la qualità del servizio. Con un'interfaccia intuitiva, è particolarmente adatta a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle VPN. La possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un solo account la rende perfetta per gruppi di amici o famiglie che vogliono seguire insieme gli incontri della Coppa Davis. Surfshark offre anch'essa una prova di 30 giorni e piani a lungo termine molto convenienti, ideali per chi vuole continuare a utilizzare il servizio anche dopo il torneo.

Calendario Coppa Davis 2024

Ecco il calendario della Coppa Davis 2024 di novembre 2024, suddiviso per giorni:

19-21 novembre

Martedì 19 novembre , ore 17:00 - Spagna-Paesi Bassi

, ore 17:00 - Spagna-Paesi Bassi Mercoledì 20 novembre , ore 12:00 - Germania-Canada

, ore 12:00 - Germania-Canada Giovedì 21 novembre , ore 10:00 - USA-Australia

, ore 10:00 - USA-Australia Giovedì 21 novembre, ore 17:00 - Italia-Argentina

22-24 novembre