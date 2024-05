Coppa delle Nazioni Oceanine in streaming, come vedere le partite in streaming gratis

La Coppa delle Nazioni Oceaniane, conosciuta anche come OFC Nations Cup, è il principale torneo calcistico per nazionali organizzato dalla Oceania Football Confederation (OFC). La competizione si tiene a cadenza quadriennale e coinvolge le squadre nazionali delle isole dell'Oceania. L'edizione 2024 si svolgerà in Vanuatu e nelle Figi dal 15 al 30 giugno.

La manifestazione sportiva è stata inaugurata nel 1973 e, sin dalla sua istituzione, ha subito varie modifiche nel formato e nella frequenza. Originariamente, il torneo era giocato su base non regolare, ma dal 1996 è diventato un evento quadriennale al pari di EURO 2024 e Coppa America. La vittoria non determina solo il campione continentale, ma spesso funge anche da torneo di qualificazione per la FIFA Confederations Cup.

Il formato attuale della Coppa delle Nazioni Oceaniane prevede una fase preliminare per alcune squadre meno quotate, seguita da una fase a gironi e poi dalle fasi a eliminazione diretta. Nella fase a gironi, le squadre sono divise in due gruppi da quattro, con le prime due di ogni gruppo che avanzano alle semifinali. Le semifinali sono seguite dalla finale che decreta il campione.

Come vedere la OFC Nations Cup in streaming gratis

La OFC Nations Cup 2024 sarà trasmessa in Italia attraverso la piattaforma streaming FIFA+. Questo accordo è stato stabilito grazie a una partnership esclusiva tra la Oceania Football Confederation (OFC) e FIFA+, che permetterà di vedere tutte le partite del torneo in diretta e gratuitamente.

FIFA+ è accessibile tramite il sito web FIFA+, oltre che tramite le app disponibili per dispositivi mobili su Apple Store e Google Play Store. Inoltre, le partite saranno visibili su Smart TV tramite app come Samsung TV, LG, VIDAA, Amazon Fire e Android TV, e su piattaforme FAST channel come Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, The Roku Channel e Rakuten TV​.

Come vedere la OFC Nation Cup in streaming dall'estero

Se vi trovate all'estero potreste non avere la possibilità di accedere a FIFA+ per assistere agli incontri della OFC Nations Cup in streaming gratuito. Tuttavia, potete aggirare facilmente le restrizioni imposte da alcuni paesi utilizzando una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, consigliamo ai nostri lettori di utilizzare NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. Considerando che l'Europeo di calcio dura giusto un mese, potete usare la NordVPN in modo totalmente gratuito per tutta la durata dell'evento per poi decidere se rinnovare o meno l'abbonamento.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi consigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN alla modica cifra di meno di 6 euro al mese per i primi 15 mesi. L'offerta include anche 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Usare una VPN è semplicissimo. Basta installare l'applicazione, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

Le squadre

Le squadre partecipanti al torneo OFC Nations Cup 2024 sono:

Nuova Zelanda (campione in carica) Nuova Caledonia Isole Salomone Vanuatu (nazione ospitante) Papua Nuova Guinea Figi Tahiti

I gironi

Il torneo è diviso in due gruppi:

Gruppo A : Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Vanuatu.

: Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Vanuatu. Gruppo B: Papua Nuova Guinea, Figi, Tahiti, Samoa​.

Le partite della fase a gironi si giocheranno dal 15 al 22 giugno 2024, con le semifinali previste per il 27 giugno e la finale il 30 giugno. I match del Gruppo A si svolgeranno a Port Vila, Vanuatu, mentre quelli del Gruppo B si giocheranno a Suva, Fiji, a causa di problemi logistici legati ai voli interni in Vanuatu​

Squadre favorite

La Coppa delle Nazioni Oceaniane riveste un ruolo cruciale per il calcio nella regione. Per molte nazioni insulari, è l'opportunità principale per competere a livello internazionale e per ottenere visibilità. La Nuova Zelanda è storicamente la squadra più forte, avendo vinto la maggior parte delle edizioni, ma la competizione offre comunque la possibilità di emergere anche alle squadre meno quotate.

Tra le squadre più quotate troviamo: