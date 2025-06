La manutenzione della piscina non è mai stata così semplice (e hi-tech). Con l’arrivo degli ultimi robot senza fili Aiper, e in particolare del potentissimo Scuba X1 Pro Max, la pulizia subacquea si trasforma da attività faticosa in gesto automatico, preciso e silenzioso. Addio a skimmer manuali, ore passate con il retino o macchinari ingombranti: oggi la tecnologia fa il tuffo al posto nostro.

Il cuore pulsante della rivoluzione Aiper è la gamma Scuba, una famiglia di robot da piscina progettata per ogni tipo di esigenza, dalla piccola piscina fuori terra fino agli impianti complessi di resort e hotel. Tutti i modelli sono totalmente wireless, ricaricabili, intuitivi da usare e capaci di agire su diverse superfici: fondo, pareti, linea di galleggiamento e superficie dell’acqua.

I robot da piscina presentati da Aiper:

Scuba SE | 199€

Scuba S1 | 599€

Scuba S1 Pro | 999€

Scuba N1 | 599€

Scuba N1 Pro | 999€

Scuba X1 Pro Max | 2.299€

Con Scuba X1 Pro Max, il controllo è totale, senza bagnarsi un dito

Come accennato, al vertice della gamma si impone lo Scuba X1 Pro Max, una vera macchina da guerra subacquea, presentata in anteprima mondiale al CES di Las Vegas. Si tratta di un robot all-in-one capace di coprire ogni angolo della piscina, grazie a 9 motori brushless, doppie spazzole attive e un sistema di aspirazione con apertura da 3 cm, in grado di catturare anche i detriti più ostinati. Le sue modalità di funzionamento offrono fino a 10 ore di autonomia per la pulizia della superficie e 5 ore per il fondo, consentendo sessioni di lavoro estese. Il suo sistema di movimento assicura un percorso corto e una pulizia più rapida, perfetta per chi desidera risultati immediati e acqua sempre cristallina.

Ciò che rende l’X1 Pro Max davvero rivoluzionario è l’intelligenza del suo sistema di controllo. Il modulo HydroComm Pro, un galleggiante intelligente, consente di monitorare in tempo reale ogni movimento del robot direttamente dallo smartphone. Basta un tocco per cambiare modalità o per richiamarlo a fine sessione, senza nemmeno doverlo pescare manualmente.

La base di ricarica wireless aggiunge un ulteriore livello di comodità! Niente più cavi, asciugature o manipolazioni delicate. Si appoggia e si ricarica, pronto per la prossima sessione. Anche il software è sempre aggiornato, grazie a una memoria automatica da 28 giorni che archivia le prestazioni e consente upgrade e miglioramenti continui, senza interventi manuali.

L’approccio di Aiper è chiaro: restituire il piacere della piscina a chi la possiede, liberando tempo e risorse. I robot Scuba, e in particolare lo Scuba X1 Pro Max, rappresentano una sintesi perfetta tra design, efficienza e autonomia. Non sono semplici accessori, ma strumenti che cambiano il rapporto tra le persone e il loro spazio acquatico, trasformandolo in un luogo di benessere continuo. Che si tratti di un giardino privato, di un agriturismo o di un impianto turistico, Aiper offre una soluzione su misura, con prestazioni da primato e un’estetica curata quanto le sue funzioni.

Vedi i nuovi robot Aiper