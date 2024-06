Scontata di oltre 300€, questa TV da 100" è l'alternativa al proiettore per EURO 2024

Le migliori smart TV solitamente non vengono prodotte con pannelli di dimensioni enormi, come quelli da 100 pollici, ma i tempi stanno cambiando. Grazie all'ottimizzazione dei costi di produzione per le tecnologie avanzate, modelli di grandi dimensioni stanno diventando più accessibili. Un esempio di smart TV moderna con un pannello di grandi dimensioni è la Hisense E7NQ Pro. Attualmente, grazie a una promozione di Comet che vi illustreremo, questa TV può essere acquistata a un prezzo importante ma non proibitivo, considerando che parliamo di un modello da ben 100 pollici, in grado di competere con i migliori proiettori. Comet offre uno sconto di circa 330€, e se l'acquisterete entro il 19 giugno, riceverete anche un buono sconto di 200€ da utilizzare successivamente.

Vedi offerta su Comet

Hisense E7NQ Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Questa TV rappresenta l'acquisto ideale per gli amanti del cinema e i gamer che cercano una visione delle immagini molto coinvolgente. Grazie alla tecnologia Full Array Local Dimming, ogni scena viene riprodotta con una qualità visiva incomparabile, con ombre dettagliate e colori che sembrano saltare fuori dallo schermo, rendendo ogni dettaglio vivido come mai prima. Se vi è mai capitato di notare immagini poco chiare o sfocate sulla vostra TV, questo modello cambierà il modo in cui vivete il vostro intrattenimento domestico.

Gli appassionati di videogiochi apprezzeranno i 144Hz della Hisense E7NQ Pro, che assicura una fluidità di gioco ottimale, riducendo al minimo i ritardi e lo screen tearing, elementi in grado di rovinare l'esperienza di gioco. Inoltre, la tecnologia Quantum Dot offre più di un miliardo di sfumature di colore, portando a un livello davvero alto il realismo delle immagini.

La funzione Share-to-TV, il subwoofer integrato per un audio coinvolgente e l'integrazione del sistema VIDAA, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la Hisense E7NQ PRO una TV eccellente per chi vuole passare al livello successivo del divertimento a casa.

Vedi offerta su Comet