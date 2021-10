Criptovalute, la Banca Centrale dell’Uruguay vuole regolamentare le risorse digitali

La Banca Centrale dell’Uruguay prevede di terminare una proposta entro la fine dell’anno per modificare le attuali disposizioni legali che coprono le risorse digitali e stabilire un quadro normativo chiaro per regolamentare tali attività, come affermato in una dichiarazione recente.

La BCU promuoverà anche un “dialogo con gli attori del settore e continuerà le sue relazioni con altri regolatori e organizzazioni internazionali al fine di approfondire la sua conoscenza della loro esperienza nella regolamentazione e supervisione di queste attività”.

Nel 2021, la BCU ha creato un gruppo di lavoro interno per studiare strumenti e operazioni con risorse virtuali utilizzando un approccio interdisciplinare. Come risultato di questa iniziativa, l’entità ha sviluppato un “quadro concettuale basato sulla realtà aziendale delle diverse operazioni che coinvolgono risorse virtuali, comprese sia le nuove attività che quelle che potrebbero già essere coperte dalle normative vigenti”.

Le risorse digitali non hanno corso legale come il peso uruguaiano e non sono state emesse e non sono supportate da alcuna banca centrale, ha detto la BCU, che ha anche aggiunto che attualmente l’emissione e la negoziazione di attività digitali non rientrano nell’ambito delle attività della banca centrale e quindi non sono soggette a una regolamentazione specifica.

La BCU ha raccomandato agli utenti del sistema finanziario e al pubblico in generale “di effettuare una valutazione esaustiva dei rischi che assumono quando operano con questi strumenti e di prendere le precauzioni necessarie per mitigarli, tenendo conto che rendimenti elevati sono generalmente associati a rischi elevati”.