La nuova frontiera della tecnologia culinaria è rappresentata da Vera, l'intelligenza artificiale sviluppata da Brisk It che promette di rivoluzionare il modo in cui cuciniamo. Vera non si limita soltanto a fornire consigli culinari o a suggerire ricette basandosi sui dati raccolti da un vasto database; questa IA è in grado di cucinare fisicamente per l'utente, intervenendo direttamente sulle impostazioni delle griglie compatibili.

Vera è, infatti, in grado di rispondere a richieste specifiche come “Prepararmi delle ali di pollo piccanti senza peperoni” oppure può elaborare un piatto a partire da ingredienti residui come “Cosa posso fare con carne macinata avanzata, coriandolo, nachos, gamberetti e formaggio gouda?”. La vera peculiarità, tuttavia, sta nella sua abilità di manipolare le impostazioni di cottura delle griglie Smart Grill Origin 580 e Origin 940 di Brisk It, per preparare direttamente i piatti richiesti dall'utente.

Ad esempio, Vera può gestire la grigliatura di una bistecca alla media cottura o la cottura contemporanea di un arrosto di costole prime e un intero pollo affumicato, regolando temperature e tempi specifici per un gruppo di 15 persone. Tuttavia, l'intelligenza artificiale dispone anche di una componente reattiva, capace di adeguarsi in tempo reale agli errori di cottura umani, come dimenticare di girare una bistecca o di togliere dal fuoco un piatto pronto, assicurando un risultato di qualità superiore.

Nonostane Brisk It sottolinei le capacità avanzate di Vera, è consigliabile mantenere una certa cautela: le IA possono essere soggette a errori e, come in altri casi, Vera potrebbe non essere esente da problemi di "allucinazione", ovvero risposte errate o invenzioni non corrispondenti alla realtà. Inoltre, è probabile che, per ottenere i migliori risultati, l'utente debba ancora intervenire in modo significativo durante la preparazione dei piatti.

Insomma, l'offerta di Vera si presenta come un passo innovativo nel campo delle tecnologie applicate alla cucina domestica, che promette potenzialmente di trasformare ogni utente in un abile cuoco, supportato e guidato dall'intelligenza artificiale.