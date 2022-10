A quanto pare, non occorrerà attendere il tanto atteso Black Friday per godere di ottimi sconti, o almeno questa è l’impressione che stiamo avendo da questa prima giornata di offerte Prime Day by Amazon tant’è che, come vi stiamo raccontando, le offerte stanno fioccando per ogni categoria merceologica presente sullo store, dai prodotti per la casa alla tecnologia di alto livello!

La quantità e la qualità degli sconti, senza dubbio, stanno facendo una differenza sostanziale per i clienti Prime che, in queste ore, stanno avendo la possibilità di acquistare moltissimi prodotti con sconti anche superiori al 40%, com’è ad esempio il caso per la bellissima macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S, indiscussa protagonista dell’articolo che state leggendo.

Questa splendida macchina per il caffè in polvere e in grani, infatti, è oggi disponibile con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale di 520,00€, il che la rende acquistabile ad appena 289,00€ a cui, dulcis in fundo, si aggiunge anche un coupon da 30 euro, che abbassa il tutto al prezzo finale di 259,00€!

Un affare davvero imperdibile, per una macchina del caffè top di gamma, di altissima qualità, e capace di offrire un’esperienza sublime, persino superiore al classico bar in cui, in fin dei conti, non è possibile scegliere la tipologia di aroma e consistenza del caffè. Con la De’Longhi Magnifica S, invece, potrete selezionare non solo la lunghezza del caffè, ma anche l’intensità dell’aroma, ottenendo un caffè che si avvicina il più possibile al proprio gusto personale, utilizzando sia la classica polvere che il più raffinato caffè in grani, visto il macinacaffè interno, regolabile fino a 13 livelli di macinatura!

Basterà solo assicurarsi che la macchina abbia i vari serbatoi pieni (compreso, ovviamente, quello dell’acqua) per godere subito di un caffè dal gusto ineccepibile, preparato in pochi istanti, ed alla giusta temperatura a cui, volendo, potrete anche aggiungere latte montato o solo in schiuma, grazie al montalatte montato sulla macchina, capace di creare ricette che vanno ben oltre il classico cappuccino.

Semplice da smontare e da pulire, la De’Longhi Magnifica S è, in sintesi, una macchina per il caffè completa e performante, in grado di garantire un caffè come, se non meglio, che al bancone del bar, ed è per questo che il doppio sconto offertoci oggi da Amazon per questi Prime Day non è affatto da sottovalutare!

Ciò detto, vi ricordiamo che per usufruire delle le offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

In chiusura, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

