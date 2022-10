Annunciato a sorpresa, ed atteso per tutto il mese di settembre, il Prime Day autunnale è finalmente tra noi e, con esso, arrivano anche tante, tantissime offerte dedicate agli iscritti al programma Amazon Prime che, oltre a godere di tantissimi vantaggi inclusi nel servizio, potranno ora approfittare anche di sconti imperdibili ed esclusivi.

E così, a partire dalla mezzanotte dell’11 ottobre, e per le successive 48 ore, sarà possibile acquistare una moltitudine di articoli a prezzi da capogiro, con sconti più che degni delle più importanti (ed attese) tornate promozionali, come ad esempio l’altrettanto atteso Black Friday 2022.

Si aprono le danze, dunque, e noi di Tom’s non possiamo che schierarci in prima linea per offrirvi il meglio del meglio degli sconti, in quella che sarà una rassegna particolarmente ricca e variegata ma, prima di cominciare, l’invito non può che essere quello di iscriversi quanto prima al servizio Amazon Prime, approfittando soprattutto del primo mese gratuito che Amazon offre a tutti i nuovi clienti e che, anche se sottoscritto in corsa, vi permetterà comunque di accedere agli sconti Prime!

Completato il periodo di prima, pagherete poi appena 49,90 euro all’anno (o 4,99€ al mese), potendo godere non solo delle offerte di queste prossime 48 ore, ma anche e soprattutto di una serie di ottimi servizi aggiuntivi, come Amazon Prime Video, con film e serie TV in esclusiva, o ancora: Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming; senza dimenticare le sempre ottime (e ormai ben note) spedizioni gratuite su tantissimi prodotti.

Siete studenti? Ancora meglio! Perché potrete sottoscrivere un abbonamento all’ottimo programma Amazon Prime Student che, oltre ad offrire ben 90 giorni di servizio in prova, vi garantirà i medesimi servizi e vantaggi di Amazon Prime, ma ad appena 24,95€ l’anno!

Ma quali sono i prodotti che davvero non potete perdere per questo Prime Day autunnale?

La lista di opzioni scontate messe in campo da Amazon è davvero ampia e variegata e, per questo, abbiamo deciso di offrirvi tantissimi spunti di acquisto, in quella che sarà una programmazione straordinaria, e particolarmente ricca, che prenderà il via proprio a partire da questo articolo. Non scappate via però, perché già in questo stesso contenuto, vi proporremo in tempo reale solo il meglio del meglio delle offerte Prime Day 2022, spaziando in ogni campo merceologico messo a disposizione dal portale, e garantendovi i prezzi più bassi, o comunque le migliori offerte disponibili, anche su prodotti di altissimi livello, come smart TV, smartphone, ma anche hardware e articoli da gaming, senza dimenticare i sempre desideratissimi (e scontati) prodotti Amazon Echo!

Ciò detto, vi ricordiamo che, qualora non vogliate perdervi nessuna delle ottime offerte di Prime Day 2022 ma, prima di lasciarvi, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative a sconti e promozioni in tempo reale, e con una selezione di articoli accessibili grazie all’iscrizione ai canali Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Prime Day 2022

Cuffie e auricolari

Smart TV

Soundbar

Notebook

Notebook Gaming

Monitor

SSD

Hardware

Periferiche

Cuffie, Mouse e Tastiere Gaming

Volanti gaming

Sedie gaming

Smartphone

Smartwatch e Sportswatch

Auricolari Wireless

Grandi elettrodomestici

Piccoli elettrodomestici

Aspirapolvere Robot

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!