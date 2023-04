Siete alla ricerca di macchina per il caffè top di gamma, che vi permetta di realizzare espressi e cappuccini di prima qualità? In tal caso, vi consigliamo la De’Longhi Perfetto Magnifica S, compatibile sia con il caffè in grani che in polvere, oggi protagonista di un sconto del 40% su Amazon!

La macchina è in offerta ad appena 299,00€ anziché 499,00€. Una proposta davvero imperdibile, tenendo presente che potrete stravolgere completamente la vostra routine quotidiana e i vostri momenti di break, con questa macchina per il caffè dalla qualità senza eguali!

La De’Longhi Perfetto Magnifica S vi permette di scegliere tra un caffè corto o lungo, oppure tra un aroma forte o leggero, in modo tale da realizzare l’espresso come più lo gradite, con la sola pressione di un tasto. Da menzionare senza dubbio la presenza dell’ottimo montalatte che vi permette di miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma, l’ideale per chi ama preparare dei cappuccini.

Il macinacaffè di cui è dotato, inoltre, è calibrato per garantire una perfetta preparazione del caffè espresso e la macchina dosa e pressa automaticamente la quantità ottimale, garantendo un versione davvero ottimale della bevanda. La manopola, invece, vi permette di selezionare l’intensità dell’aroma, con i tasti potrete scegliere se preparare uno o due caffè, lunghi o corti e in caso di necessità attivare anche il cappuccinatore.

Il serbatoio removibile frontalmente, inoltre, ha una capacità da 1,8L con indicatore livello dell’acqua mentre il contenitore di caffè in grani è da ben 250gr e gode di un comodo coperchio salva aroma. Anche la pulizia della macchina è piuttosto semplice! La griglia della vaschetta raccogli gocce può essere smontata e lavata addirittura in lavastoviglie per offrire una pulizia ottimale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

