DJI Avata Explorer: spettacolare drone con visore in sconto del 30%

Se vi piace la tecnologia e siete appassionati di droni, potreste sfruttare il periodo natalizio e l'offerta Amazon per acquistare il DJI Avata Explorer Combo, completo del nuovissimo RC Motion 2 e del visore Goggles Integra. Su Amazon è disponibile oggi a soli 897,90€ invece di 1.279,00€, grazie a uno sconto del 30%.

DJI Avata Explorer Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Come sapranno i più esperti del settore, DJI Avata Explorer Combo non è un drone qualsiasi, bensì un modello progettato per ottenere un'esperienza di volo in prima persona. Questa caratteristica lo può far sembrare difficile da pilotare, ma in realtà è ideale sia per i principianti che per gli utenti esperti in cerca di prestazioni elevate e stabilità nelle riprese.

Le sue features ineguagliabili, come i video stabilizzati in 4K e il FOV di 155°, soddisferanno le esigenze dei videomaker professionisti e degli appassionati di avventura. Dotato di freno d'emergenza, volo stazionario e un sistema per evitare le collisioni, sarà sicuro da usare, e con il controller di movimento, abbinato al visore Goggles Integra e al radiocomando RC Motion 2, il controllo del veicolo in volo sarà anche preciso.

La sua leggerezza e compattezza faciliteranno anche il trasporto, rendendo DJI Avata Explorer Combo il drone perfetto per chi vuole catturare i momenti più belli di ogni avventura all'aperto. Ribadiamo che acquistarlo ora è vantaggioso, potendolo risparmiare quasi 400€, e c'è la garanzia di riceverlo anche prima di Natale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

