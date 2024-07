La Gazzetta Dello Sport ti regala una maglia autografata! Scopri come partecipare

Per tutti i fan del calcio, La Gazzetta dello Sport offre un'opportunità unica e imperdibile. Partecipando al concorso gratuito attivo fino al 6 agosto 2024, potreste essere tra i fortunati vincitori di una maglia autografata dai vostri calciatori preferiti, come Paulo Dybala, Mateo Retegui, Alessandro Buongiorno. Questa iniziativa è pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza memorabile e un’occasione di avvicinarsi ai propri idoli sportivi.

Giveaway La Gazzetta dello Sport: ecco come partecipare

Partecipare al concorso è estremamente semplice e accessibile a tutti. Per entrare in gioco, è sufficiente seguire il profilo Instagram ufficiale del Magazine Sportweek @sportweek_sw e il profilo Instagram di La Gazzetta dello Sport @gazzettadellosport. Nel post dedicato al concorso, dovrete mettere like e taggare tre amici che devono anch’essi seguire @sportweek_sw. Con queste semplici azioni, avrete la possibilità di essere estratti per vincere una delle magliette autografate in palio.

I premi consistono ciascuno in una maglia autografata da calciatori famosi. Ecco i periodi di partecipazione:

12º periodo: dal 29/07/2024 ore 10:00 al 30/07/2024 ore 23:59 - 1 Maglia autografata di Alessandro Buongiorno

dal 29/07/2024 ore 10:00 al 30/07/2024 ore 23:59 - 1 Maglia autografata di Alessandro Buongiorno 13º periodo: dal 31/07/2024 ore 10:00 al 01/08/2024 ore 23:59 - 1 Maglia autografata di Mateo Retegui

dal 31/07/2024 ore 10:00 al 01/08/2024 ore 23:59 - 1 Maglia autografata di Mateo Retegui 14º periodo: dal 05/08/2024 ore 10:00 al 06/08/2024 ore 23:59 -1 Maglia autografata di Paulo Dybala

L'estrazione finale dei vincitori avverrà entro il 15 settembre 2024, e per maggiori dettagli e il regolamento completo è possibile consultare le informazioni disponibili direttamente sui profili Instagram. Questa iniziativa non solo celebra i calciatori, ma anche l’impegno de La Gazzetta dello Sport nel creare connessioni autentiche con il proprio pubblico attraverso eventi unici e coinvolgenti.

Non perdete questa straordinaria opportunità di vincere una maglia autografata e vivere un’esperienza esclusiva offerta da La Gazzetta dello Sport. Seguite subito i profili @sportweek_sw e @gazzettadellosport, mettete like al post dedicato e taggate tre amici. Buona fortuna a tutti i partecipanti e che vinca il più fortunato!

