Scegliere la durata del prezzo bloccato per luce e gas è una decisione importante che può influenzare sia il vostro budget sia la gestione quotidiana dell’energia in casa. Con ENGIE, confrontare le offerte diventa semplice e trasparente: potete optare per soluzioni che si adattano al vostro stile di vita, tra l’opzione Smart da 12 mesi e quella Zen da 24 mesi. Ma come capire quale sia la più adatta a voi?

La stabilità del prezzo è uno degli aspetti principali da considerare. L’offerta Energia PuntoFisso 12 mesi è pensata per chi preferisce impegni più brevi e si sente a proprio agio con una durata annuale. Al contrario, l’offerta Energia PuntoFisso 24 mesi vi garantisce un prezzo bloccato più a lungo, perfetto se volete evitare di pensare ai rinnovi e cercate serenità sul fronte dei costi energetici.

Un altro elemento da valutare è la flessibilità. Se siete orientati a una gestione più agile e immediata della vostra energia, la soluzione 12 mesi consente di adattarsi rapidamente a eventuali cambiamenti nelle vostre esigenze. La formula 24 mesi, invece, è ideale se preferite affidabilità e continuità, senza dover monitorare costantemente scadenze o confronti di mercato.

La convenienza iniziale può fare la differenza nella scelta. L’opzione 12 mesi vi permette di partire da un prezzo iniziale più contenuto, garantendo un vantaggio immediato. Se, invece, volete proteggervi a lungo dalle oscillazioni del mercato e assicurarvi un buon prezzo nel tempo, la soluzione 24 mesi rappresenta una scelta più strategica e sicura.

Insomma, decidere tra 12 o 24 mesi con ENGIE significa valutare il vostro stile di gestione dell’energia: siete più Smart e preferite flessibilità e convenienza immediata, oppure siete più Zen e cercate stabilità e tranquillità sul lungo periodo? Con ENGIE, bloccare il prezzo di luce e gas diventa un processo chiaro, semplice e totalmente trasparente, così da scegliere sempre la soluzione più adatta a voi.

