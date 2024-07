DOPPIO SCONTO per questa mini power bank con MagSafe, costa POCHISSIMO!

Siete alla ricerca di un accessorio indispensabile per il vostro iPhone, che vi permetta di rimanere sempre connessi senza compromessi sulla praticità? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon: l'innovativa power bank MagSafe Baseus è ora disponibile a soli 24,21€, con uno sconto del 5% sul prezzo di listino di 29,99€ e uno sconto del 15% ottenibile applicando il coupon in pagina.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Power bank Baseus con MagSafe, chi dovrebbe acquistarla?

La power bank con Magsafe Baseus è la soluzione ideale per gli utenti di iPhone delle serie 12-15 che sono spesso in movimento e necessitano di una fonte di energia affidabile e pratica. Questo dispositivo si rivela particolarmente utile per professionisti, studenti e chiunque trascorra molto tempo fuori casa, desiderando mantenere il proprio smartphone sempre carico senza il fastidio dei cavi. Se non avete un iPhone compatibile, potete già prepararvi al meglio prima di farne uno vostro con i prossimi Prime Day!

Il design magnetico di questa power bank offre una ricarica wireless rapida e comoda, eliminando i problemi di allineamento tipici di altri caricabatterie. La sua superficie in morbido silicone non solo protegge il vostro prezioso iPhone da graffi, ma assicura anche un aggancio sicuro durante la ricarica. Le dimensioni compatte, paragonabili a quelle di una carta di credito, lo rendono facilmente trasportabile in tasca o in borsa.

La versatilità è un altro punto di forza di questo dispositivo. Oltre alla ricarica wireless, offre anche una porta USB-C con tecnologia Power Delivery da 20W, permettendo di ricaricare rapidamente il vostro iPhone o altri dispositivi compatibili. Con una capacità di 6000mAh, fornisce l'energia necessaria per oltre un ciclo completo di ricarica della maggior parte degli iPhone.

Attualmente in offerta a 24,21€, la power bank MagSafe Baseus rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca una soluzione di ricarica versatile e affidabile. La combinazione di design compatto, compatibilità Magsafe, ricarica rapida e funzioni di sicurezza avanzate lo rendono un accessorio prezioso per ogni utente iPhone.

