Gli Oscar 2024 sono sempre più vicini: nella notte tra il 10 e l'11 marzo, infatti, verranno premiate le migliori pellicole dell'anno nella tradizionale cerimonia tenutasi presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Mentre ieri vi abbiamo spiegato dove vedere la cerimonia, oggi vi elencheremo dove guardare tutti i film candidati agli Oscar, cosicché li possiate recuperare - per quanto possibile - prima dell'evento. Qui, invece, trovate la lista completa delle nomination.

In generale, quest'anno la possibilità di recuperare i titoli degli Oscar 2024 è molto più ampia rispetto agli anni passati, con le piattaforme streaming che rappresentano un enorme aiuto, giacché molte delle pellicole candidate sono disponibili online.

Alcuni titoli, purtroppo, non sono ancora disponibili in Italia, come "American Fiction" e "Golda", entrambi usciti all'estero ma non ancora distribuiti nel nostro paese. Altri film, invece, usciranno in sala prima della cerimonia di premiazione, mentre la situazione è più complicata per i documentari: "Bobi Wine: The People's President" e "To Kill a Tiger" non hanno ancora date ufficiali, "20 Days in Mariupol" sta ultimando il tour di proiezioni e dovrebbe poi uscire su Prime Video Italia, "Four Daughters" pare uscirà in sala prima dell'estate e di "The Eternal Memory" si avranno notizie a breve.

Tra i cortometraggi non disponibili troviamo "Red, White and Blue" (il trailer è sul sito ufficiale), "Invincible" (stesso discorso) e "Knight of Fortune" (disponibile sul sito del New Yorker, ma non per l'Italia). Per quanto riguarda quelli animati, invece, di "War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" e "Letter to a Pig" si possono trovare informazioni sui siti ufficiali, mentre per "Pachyderme" esiste solo il trailer su YouTube e per "Our Uniform" è possibile contattare direttamente la regista.

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2024

Non più al cinema

Barbie

Oppenheimer

Napoleon (prossimamente su Apple TV+)

Il colore viola

The Holdovers - Lezioni di vita

Ora al cinema/ in arrivo

Povere Creature!

Il ragazzo e l'airone

Perfect Days

La zona d'interesse

Past Lives

Anatomia di una caduta (dal 22 marzo su MUBI)

La sala professori (dal 29 febbraio)

May December (dal 21 marzo)

Il mio amico robot (dal 4 aprile)

Netflix

The After

American Symphony

El Conde

Maestro

Nimona

NYAD - Oltre l'oceano

Rustin

Amazon Prime Video

Killers of the Flower Moon

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Disney+

Elemental

Flamin' Hot

Guardiani della Galassia Vol.3

Indiana Jones e il quadrante del destino

The Last Repair Shop (corto documentario)

Nǎi Nai & Wài Pó (corto documentario)

Paramount+

The ABCs of Book Banning (corto documentario)

NOW TV/Sky

Io Capitano

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno

YouTube

Island in Between (corto documentario) - sul canale YouTube del The New York Times

Disponibili per il noleggio/acquisto

Barbie - su AppleTV, Mediaset Infinity, Rakuten TV

Ninety-Five Senses (corto di animazione) - a pagamento sul sito di Small Screenings

Come vedere i film degli Oscar 2024 se siete all'estero

