Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, a partire dalle ore 01:00 italiane, si terranno gli Oscar 2024. La 96esima edizione degli Academy Awards si terrà, come di consueto, al Dolby Theatre di Los Angeles, dove verranno premiati i migliori film dell'anno nelle varie categorie. Mentre qui trovate la lista di tutte le pellicole nominate, in questo articolo vi spiegheremo dove vedere la cerimonia di premiazione in diretta.

Oscar 2024: dove e quando vedere la cerimonia di premiazione

Come vi abbiamo accennato, gli Oscar 2024 si terranno a partire dalle ore 01:00 di lunedì 11 marzo. Mentre gli anni scorsi la gestione era stata affidata a Sky, con lo streaming su SkyGO e NOW, quest'anno la cerimonia sarà trasmessa interamente in chiaro su Rai 1. Potrete, dunque, seguire la messa in onda con il commento di Alberto Matano semplicemente sintonizzandovi dal vostro televisore, oppure in streaming da PC, tablet o smartphone tramite RaiPlay (creando un account gratuitamente).

Come vedere gli Oscar 2024 se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, tra cui la Rai, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.