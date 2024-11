Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Inter - RB Lipsia in TV e streaming

La partita tra Inter e RB Lipsia prevista per le 21:00 del 26 novembre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: i nerazzurri stanno vivendo un momento straordinario in Champions League, rimanendo ancora imbattuti e, soprattutto, non avendo ancora subito gol nel torneo. La squadra di Inzaghi potrebbe stabilire un record storico se mantenesse la porta inviolata anche contro il Lipsia, diventando la prima squadra dai tempi del Manchester United 2010-11 a non subire reti nelle prime cinque partite stagionali. Fondamentale il contributo di Yann Sommer, che ha parato tutti i 14 tiri in porta affrontati finora, evitando 3,3 gol attesi secondo gli xG. L'Inter vanta inoltre una striscia di 11 partite casalinghe senza sconfitte in Champions (9 vittorie, 2 pareggi), con ben 9 clean sheet nel periodo.

Situazione Lipsia: i tedeschi stanno attraversando un momento molto difficile, con quattro sconfitte in altrettante partite disputate. Un dato particolarmente preoccupante riguarda la gestione dei vantaggi: il Lipsia ha perso ben 9 punti da situazione di vantaggio, perdendo tre partite in cui era passato in vantaggio. Una quinta sconfitta consecutiva eguaglierebbe il loro record negativo nella competizione, stabilito tra febbraio e ottobre 2021. Tuttavia, il club tedesco vanta un ottimo rendimento nelle trasferte italiane in competizioni europee, avendo vinto entrambe le gare disputate (contro Napoli e Atalanta in Europa League).

Probabili formazioni Inter - RB Lipsia

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Bitshiabu, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Kampl, Nusa; Sesko, Openda. All. Rose.

Come vedere Inter - RB Lipsia dall'estero

Per gli appassionati che saranno all'estero e desiderano seguire la sfida tra Inter e RB Lipsia, non mancano le soluzioni per poter aggirare queste limitazioni. Infatti, con l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile accedere con semplicità ai contenuti italiani, tra cui le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.