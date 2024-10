Dove vedere Inter - Stella Rossa in TV e streaming

La partita Inter - Stella Rossa prevista per le 21:00 dell'1 ottobre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: L'Inter si presenta a questo incontro con un'impressionante striscia di imbattibilità nelle partite casalinghe di Champions League, non avendo perso nelle ultime 9 sfide (sette vittorie e due pareggi). I nerazzurri hanno l'opportunità di estendere questa serie a 10 partite, un traguardo già raggiunto tra febbraio 2009 e novembre 2010, periodo che culminò con la vittoria del trofeo nella stagione 2009-10. La squadra di Simone Inzaghi si è distinta per la sua solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata in 13 delle ultime 22 gare di Champions League, risultando la miglior squadra per clean sheets dall'inizio della stagione 2022-23. Tuttavia, l'età media elevata della formazione (29 anni e 363 giorni nell'ultima partita) potrebbe rappresentare una sfida in termini di resistenza fisica.

Probabili formazioni Inter - Stella Rossa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. All.: Inzaghi.

Stella Rossa (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Elsnik, Hwang; Olayinka, Ivanic, Milson; Bruno Duarte. All.: Milojevic.

Come vedere Inter - Stella Rossa dall'estero

Gli appassionati dell'Inter che si trovano fuori dall'Italia non devono rinunciare a seguire la partita contro la Stella Rossa. Grazie alle moderne tecnologie, esistono soluzioni efficaci per superare le barriere geografiche e godersi l'incontro in diretta. Una delle opzioni più affidabili è l'utilizzo di uno dei migliori servizi VPN (Virtual Private Network) di qualità. Questi strumenti permettono di mascherare la propria posizione reale, facendo apparire la connessione come se provenisse dall'Italia. In questo modo, è possibile accedere alle piattaforme di streaming italiane che trasmettono la partita, aggirando le restrizioni basate sulla localizzazione.