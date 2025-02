Il prossimo 16 febbraio 2025 alle ore 20:45, l’Allianz Stadium di Torino ospiterà uno degli incontri più attesi della Serie A: Juventus contro Inter. Una sfida che non ha bisogno di presentazioni, un vero e proprio derby d'Italia che promette emozioni e spettacolo. I tifosi italiani e internazionali potranno seguire l’incontro in diretta streaming, grazie alla trasmissione esclusiva di DAZN, che detiene i diritti per questa partita di campionato. DAZN è accessibile tramite diverse piattaforme, tra cui smart TV, computer, smartphone e tablet, consentendo agli utenti di scegliere il dispositivo che preferiscono per seguire il match.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Inter in TV e streaming

La partita Juventus - Inter è prevista per le 20:45 del 16 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

La Juventus si presenta a questa sfida con un buon stato di forma, sebbene non privo di alti e bassi. Nelle ultime cinque partite disputate in Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La vittoria più recente, un 2-1 contro il Lecce, ha permesso ai bianconeri di risalire in classifica, portandosi al quinto posto. Nonostante qualche difficoltà, la Juventus ha dimostrato di avere una solida tenuta difensiva e un attacco in grado di creare occasioni importanti. La sfida contro l'Inter sarà fondamentale per consolidare le ambizioni di Champions League e per continuare a lottare per una posizione di vertice nella corsa al titolo.

L'Inter, dal canto suo, arriva a questa partita con un morale alto, grazie a tre vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, tra cui il prestigioso 3-0 contro la Roma, e una sola sconfitta. La squadra di Simone Inzaghi, seconda in classifica, ha dimostrato una notevole continuità di rendimento, con una difesa solida e un attacco che fa della velocità e della qualità individuale i suoi punti di forza. Dopo un pareggio recente contro il Milan, l'Inter è intenzionata a non perdere terreno nella lotta per lo scudetto, e una vittoria contro la Juventus sarebbe un passo decisivo per mantenere il secondo posto, cercando di accorciare le distanze dalla capolista.

Probabili formazioni Juventus - Inter

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio/Perin; Weah/Cambiaso, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries/Zalewski , Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram/Arnautović, Lautaro. All. Simone Inzaghi

Come vedere Juventus - Inter dall'estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Juventus e Inter in diretta streaming, la soluzione migliore è l’utilizzo di una VPN. Le restrizioni geografiche sui contenuti sportivi possono impedire la visione della partita tramite i canali ufficiali come DAZN, ma con una VPN, è possibile aggirare questi blocchi. Con una VPN, infatti, è possibile connettersi a un server situato in Italia, facendo sembrare che la vostra connessione provenga da lì. In questo modo, potrete accedere ai contenuti di DAZN come se vi trovaste fisicamente in Italia.

Quando scegliete una VPN, è importante optare per un servizio che offra connessioni stabili e veloci, per evitare rallentamenti durante il flusso video. Alcuni dei provider più affidabili offrono anche prove gratuite, permettendovi di testare il servizio prima di impegnarvi in un abbonamento a lungo termine. Assicuratevi di scegliere una VPN che supporti il servizio di streaming DAZN e che disponga di server italiani di qualità, per garantirvi una visione fluida.