La sfida tra Milan e Genoa, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 15 dicembre alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. I precedenti mostrano un netto dominio rossonero negli ultimi anni.

Il Milan è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide di campionato contro il Genoa, conquistando 9 vittorie e 3 pareggi. L'unica sconfitta in questo periodo risale all'8 marzo 2020, quando il Genoa si impose per 2-1 con i gol di Pandev e Cassata (Ibrahimovic per il Milan).

Dove vedere Milan - Genoa in TV e streaming

La partita Milan - Genoa prevista per le 20:45 del 15 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: i rossoneri stanno attraversando un ottimo momento nelle partite casalinghe, con cinque clean sheet nei primi sette incontri a San Siro in questo campionato, avvicinandosi al record della stagione 2002/03 (sette). La squadra mostra una buona prolificità offensiva, avendo realizzato almeno due reti in otto delle ultime 10 sfide contro il Genoa. Un dato interessante riguarda la modalità dei gol: le ultime 12 reti in Serie A sono state tutte su azione, la seconda serie più lunga nella storia recente del club. Rafael Leão sta vivendo un buon momento realizzativo con tre partecipazioni a gol nelle ultime quattro presenze, anche se storicamente ha faticato contro il Genoa (un solo gol in almeno cinque confronti).

Probabili formazioni Milan - Genoa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Liberali, Chukwueze, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

