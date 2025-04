La Serie A torna protagonista con un match che promette emozioni: Monza e Napoli si sfideranno il 19 aprile alle ore 18:00. L’incontro, valido per la 33ª giornata di campionato, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile in streaming sia su dispositivi mobili che su smart TV. Per chi si trova all’estero, esistono metodi affidabili per seguire la partita senza perdere nemmeno un minuto di gioco (ne parliamo più avanti).

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Monza - Napoli in TV e streaming

La partita Monza - Napoli è prevista per le 18:00 del 19 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Monza arriva a questa sfida in un momento particolarmente difficile. Nelle ultime cinque partite, la squadra brianzola ha raccolto solo 1 punto, frutto di un pareggio, mentre le altre quattro gare si sono concluse con altrettante sconfitte. Questo rendimento ha fatto precipitare la squadra all’ultimo posto in classifica, in una posizione complicata e con poche speranze residue di salvezza. La sfida contro un Napoli lanciatissimo rappresenta dunque un ostacolo difficile da superare, ma anche un’ultima occasione per provare a invertire la rotta.

Situazione completamente diversa in casa Napoli, che si presenta all’appuntamento con numeri decisamente più confortanti: 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque uscite. La squadra partenopea ha trovato continuità nei risultati e si è stabilita al secondo posto in classifica, alimentando le speranze di una rimonta scudetto che sembrava impossibile a metà stagione. Gli uomini di Calzona vogliono sfruttare il buon momento per conquistare altri tre punti fondamentali e mettere pressione alla capolista.

Probabili formazioni Monza - Napoli

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Palacios, A. Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Urbanski, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari. All. Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi seguire Monza - Napoli in diretta su DAZN, la soluzione migliore è utilizzare una VPN di qualità. Servizi come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark ti permettono di connetterti a un server italiano, bypassando eventuali restrizioni geografiche e accedendo alla tua abituale libreria di contenuti. Una volta attivata la VPN e selezionata una posizione in Italia, potrai accedere a DAZN come se fossi sul territorio nazionale e goderti la partita.