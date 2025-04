Dreame rivoluziona la pulizia di piscine e finestre con le serie Z1 e C1

La rivoluzione della pulizia domestica continua a espandersi oltre i confini tradizionali, conquistando nuovi spazi e superfici che fino a ieri sembravano inaccessibili all'automazione. Dreame, azienda che ha già ridefinito il concetto di pulizia degli interni con i suoi robot aspirapolvere di fascia premium, ha annunciato a Nizza un'importante espansione del proprio ecosistema di prodotti. L'azienda ha svelato la sua prima gamma di robot per la pulizia delle piscine, la serie Z1, e la nuova linea C1 dedicata alla pulizia delle finestre. Questa mossa strategica rappresenta un chiaro segnale: l'automazione intelligente sta progressivamente liberando gli utenti da tutte le faccende domestiche più impegnative, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.

L'espansione verso la pulizia di piscine e finestre non è casuale, ma si inserisce perfettamente nella filosofia aziendale di Dreame. "La nostra missione è semplice: vogliamo liberare le persone dalle faccende domestiche, restituendo loro tempo prezioso da dedicare a ciò che conta davvero", ha spiegato Sean Chen, Managing Director di Dreame per l'Europa occidentale. L'approccio dell'azienda si basa su un'intelligenza artificiale avanzata e su sistemi di automazione potenti, ora applicati a contesti finora inesplorati.

Dopo il consolidamento della propria posizione nel segmento premium dei robot aspirapolvere, dei dispositivi wet&dry e persino dei robot tosaerba, Dreame ha identificato nella pulizia delle piscine e delle finestre due ambiti dove l'innovazione tecnologica può fare una differenza sostanziale. Entrambe queste attività sono infatti tradizionalmente impegnative, richiedono tempo e, nel caso delle finestre, comportano anche rischi per la sicurezza.

La tecnologia PoolSense rappresenta il cuore pulsante della serie Z1, offrendo un sistema di percezione Triple Surround Fusion che utilizza ultrasuoni avanzati e luce strutturata 3D. Questa combinazione permette al robot di adattarsi intelligentemente a qualsiasi forma di piscina, anche quelle più irregolari o asimmetriche, creando mappe ottimizzate per percorsi di pulizia efficienti. La capacità di riconoscere e aggirare ostacoli come scale, scarichi e detriti garantisce una navigazione sicura e completa.

La tecnologia sta trasformando anche le attività domestiche più tradizionali in esperienze automatizzate e senza sforzo.

Con una potenza di aspirazione di 30m³/h, i robot della serie Z1 rimuovono efficacemente foglie, alghe e sporcizia sia dal pavimento che dalle pareti della piscina. Un aspetto particolarmente apprezzabile è la funzione di sosta automatica a bordo vasca: una volta completata la pulizia, il robot si posiziona autonomamente in un punto facilmente accessibile, eliminando la necessità di recuperarlo con fatica dal fondo della piscina.

Il modello Z1 Pro si distingue ulteriormente introducendo una caratteristica unica nel suo genere: un telecomando portatile basato su tecnologia LiFi. Questo permette agli utenti di assumere il controllo manuale del dispositivo quando necessario, ideale per pulizie mirate o per affrontare aree particolarmente problematiche. È la prima volta che questa funzionalità viene integrata in un robot per piscine completamente senza fili.

Finestre cristalline senza rischi

La pulizia delle finestre è un'attività spesso rischiosa, specialmente per appartamenti ai piani alti o per superfici difficili da raggiungere. La nuova serie C1 affronta questa sfida con soluzioni ingegnose. L'innovativa tecnologia CornerClean risolve uno dei problemi più comuni dei robot lavavetri: la pulizia degli angoli. Le spazzole flessibili si estendono e rimbalzano a contatto con la cornice, mantenendo il panno perfettamente allineato e garantendo una copertura degli angoli fino al 90%.

I dispositivi della serie C1 sono dotati di sofisticati algoritmi per la pianificazione intelligente del percorso. Il robot analizza dimensioni e confini della superficie, selezionando automaticamente il pattern di pulizia più efficiente, a "Z" o a "N". Sensori di alta precisione compensano continuamente gli effetti della gravità, garantendo un movimento fluido e stabile su tutta la superficie.

Un aspetto particolarmente interessante è la capacità di ripresa automatica rapida. Se l'operazione viene interrotta per qualsiasi motivo, come un distacco parziale dalla superficie, il robot memorizza l'ultima posizione e riprende esattamente da quel punto una volta riattaccato. Questo garantisce che nessuna area rimanga non pulita, completando l'intero lavoro prima di tornare al punto di partenza.

Con una potenza di aspirazione di 5.500Pa e un cavo di sicurezza ad alta resistenza, i robot C1 aderiscono saldamente non solo al vetro, ma anche a superfici come specchi, marmo e piastrelle, ampliando notevolmente il loro campo d'impiego. Il modello C1 Station eleva ulteriormente le prestazioni grazie a una batteria da 7.800 mAh che offre fino a 180 minuti di autonomia, coprendo superfici fino a 90m². Anche in caso di batteria scarica, il dispositivo mantiene 30 minuti di aspirazione di sicurezza e supporta la ricarica durante l'uso.

I nuovi prodotti saranno disponibili sul mercato a partire da aprile: il Dreame Z1 sarà acquistabile dal 15 aprile al prezzo di 999 euro, mentre il modello Z1 Pro, con telecomando incluso, sarà disponibile alla stessa data a 1299 euro. Entrambi beneficeranno di uno sconto promozionale di 200 euro nelle prime due settimane dal lancio.

Per quanto riguarda la serie C1, il modello base sarà in vendita dal 15 maggio a 399 euro, mentre il C1 Station arriverà sul mercato entro fine maggio al prezzo di 599 euro. Tutti i prodotti saranno disponibili sul sito ufficiale Dreame, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati.

Con queste nuove linee di prodotto, Dreame ridefinisce i confini dell'automazione domestica, estendendo i benefici della tecnologia smart a spazi finora trascurati. La filosofia è chiara: trasformare ogni tipo di pulizia in un'esperienza fluida e a mani libere, restituendo agli utenti il bene più prezioso: il tempo.