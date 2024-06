Drone con GPS e telecamera 4K in DOPPIO SCONTO su Amazon!

Se siete alla ricerca di un drone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che risulti competitivo nonostante le sue ottime specifiche, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa tripla offerta presente su Amazon! Il drone TTRoads 36 è infatti disponibile a soli 125,99€ rispetto ai classici 299,99€: questo è possibile grazie a un triplo sconto attualmente disponibile, che resterà attivo ancora per poche ore. Parliamo di due coupon da attivare in pagina e di un'offerta a tempo, non c'è quindi un minuto da perdere!

NB: ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% e di 30€ durante il checkout

Drone TTRoads 36, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Drone GPS con telecamera 4K rappresenta una scelta ideale per gli appassionati di tecnologia e fotografia aerea che cercano un prodotto all’avanguardia, ma non vogliono ovviamente spendere una fortuna. Grazie alla sua fotocamera 4K ad alta definizione e al sensore targato Sony, il dispositivo è perfettamente adatto a chi desidera catturare immagini nitide e dettagliate dei paesaggi, eventi o qualsiasi situazione all'aperto, controllando comodamente il percorso del dispositivo con l'utile telecomando. Sfruttando la possibilità di espandere la memoria fino a 32GB, gli utenti possono investire in una scheda SD per archiviare video e foto senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

I motori brushless garantiscono un volo più stabile e silenzioso, il quale grazie alla batteria integrata può durare fino a 20 minuti. Non mancano funzioni smart come il ritorno automatico, il mantenimento dell'altitudine e il volo circolare, che rendono l'articolo perfetto anche per i principianti. A tal proposito, è presente anche il controllo compatibile con le smart gesture, per permettere al drone di eseguire scatti semplicemente con dei movimenti preimpostati.

Venendo alle specifiche tecniche, troviamo una fotocamera 4K con sensore Sony e grandangolo di 120°, la quale è regolata anche da un piccolo motore. Il GPS si assicura di controllare il volo e la sua posizione in qualunque momento, mentre il supporto al 5G permette la corretta trasmissione delle immagini in alta qualità. Oltre al drone e al telecomando la confezione include anche la custodia, 8 lame a spirale, un cacciavite, un cavo USB e due batterie.

Con un prezzo di 299,99€, il drone TTRoads 36 con GPS e telecamera 4K rappresenta un'ottima opzione per chi cerca un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità. La combinazione di alta qualità di registrazione, affidabilità delle performance, e le varie modalità di volo intelligente lo rendono ideale sia per principianti che per uso semi-professionale. Non c'è momento migliore di questa tripla offerta a tempo per farlo vostro, ma non lasciatevela sfuggire!

Vedi offerta su Amazon