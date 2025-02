Dyson Car+Boat è l'aspirapolvere portatile in pieno stile Dyson, anche nel prezzo

Dyson ha annunciato il nuovo aspirapolvere portatile Car+Boat, modello ad alte prestazioni che arriverà sul mercato il prossimo 17 febbraio a 279 euro, prezzo a cui oggi potete acquistare un Dyson V8. Un prezzo senza dubbio premium per un dispositivo di questo tipo, ma che in pieno stile Dyson offre caratteristiche di alto livello: scopriamole.

Si parte da un motore capace di raggiungere 110.000 giri al minuto, offrendo una potenza d'aspirazione di prim'ordine, per arrivare a un'autonomia di 50 minuti, più che sufficiente per pulire l'auto o la barca (se siete così fortunati da possederne una), ma anche alcuni angoli della casa, come divani, poltrone e tappeti.

L'aspirapolvere è stato progettato per pulire efficacemente ambienti difficili da raggiungere, inoltre è equipaggiato con un sistema di filtrazione avanzato che cattura il 99.99% delle particelle di 0,3 micron, come polvere, allergeni e batteri. È una caratteristica che lo rende un alleato prezioso per mantenere un ambiente salubre, specialmente in presenza di allergeni come acari della polvere, o forfora di animali domestici; a proposito dei nostri piccoli amici, Dyson Car+Boat offre abbastanza potenza da aspirare anche i loro peli senza difficoltà, aiutando parecchio nella pulizia.

Oltre a un design compatto e leggero, con una buona distribuzione del peso, il nuovo aspirapolvere Dyson include una mini spazzola motorizzata, una lancia per le fessure e un accessorio multifunzione, in modo da rispondere subito alle diverse esigenze.

Asaph Ooi, ingegnere Dyson, ha commentato: "Abbiamo ridefinito le funzioni di un aspirapolvere portatile. Dyson Car+Boat offre il tipo di potenza, filtrazione e facilità d'uso che i nostri clienti si aspettano, rendendolo il compagno ideale per la pulizia di ogni superficie, sia a casa che in viaggio".