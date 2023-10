È incredibile quanto si guadagna con le truffe online, più di 1 triliardo globalmente!

Voler scoprire quanto i truffatori abbiano incassato globalmente tra agosto 2022 e agosto 2023, fa emergere cifre da capogiro, con una stima di circa 1,02 trilioni di dollari USA, ovvero circa 1,4 trilioni di dollari di Singapore.

Questo risultato sorprendente supera di gran lunga i 55,3 miliardi di dollari persi nel corso di tutto il 2021 e i 47,8 miliardi di dollari persi nel 2020, almeno secondo un rapporto congiunto pubblicato dalla Global Anti-Scam Alliance (Gasa), un'organizzazione no-profit, e ScamAdviser, un fornitore di servizi dati.

Questo allarmante dato è stato presentato da Jorij Abraham, il direttore generale di Gasa, in occasione del Global Anti-Scam Summit a Lisbona, Portogallo. Il rapporto si basa su un sondaggio condotto su 49.459 partecipanti provenienti da 43 paesi in cui sono stati chiesti dettagli sugli specifici tipi di truffe subite e sulle somme perse a causa degli imbroglioni.

Un punto interessante sollevato da Abraham riguarda il motivo di questo incremento significativo rispetto agli anni precedenti: solitamente, le perdite globali erano calcolate basandosi su dati forniti dalle agenzie di polizia, che spesso ricevono solo segnalazioni parziali a causa delle limitazioni legate al reporting.

Con una metodologia diversa, il sondaggio ha permesso di coinvolgere direttamente i consumatori, offrendo così una panoramica più completa.

Questi dati rivelano quanto il fenomeno delle truffe sia un problema diffuso a livello globale. L'evento di Lisbona ha inoltre evidenziato che le vittime a Singapore hanno subito le perdite medie più significative, con una media di 4.031 dollari USA a persona, seguite dalla Svizzera e dall'Austria.

Il fenomeno delle truffe online, del furto d'identità e degli investimenti farlocchi, rappresenta una minaccia sempre più rilevante. Il phishing, in particolare, è uno dei tipi di truffa più diffusi, con un totale di 7.097 casi nel 2022 nella sola Singapore, che hanno causato una perdita di 16,5 milioni di dollari. Questo approccio coinvolge il travestimento da parte degli imbroglioni come figure fidate o ufficiali per ottenere le informazioni personali delle vittime.

Jorij Abraham ha sottolineato che i truffatori stanno diventando sempre più sofisticati e che i metodi tradizionali per identificare le truffe potrebbero non essere più sufficienti.