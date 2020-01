€40 di sconto acquistando 150€ di prodotti Philips Cucina e Cura della Persona

Giornata ricca di sconti su Amazon! Dopo avervi segnalato, infatti, sia la tipica rassegna quotidiana di offerte, sia la promozione relativa ai prodotti Ultimate Ears, è arrivato il momento di un’altra grande serie di offerte, stavolta dedicate ai prodotti Philips per la cucina e la cura della persona.

Dai ferri da stiro ai rasoi elettrici insomma, con prodotti che non solo sono in offerta, ma che godono di una straordinaria promozione in collaborazione con Amazon! Fino al 28 gennaio, infatti, acquistando 150€ in prodotti Philips cucina e per la cura della persona si ha diritto ad ulteriori 40€ di sconto sul carrello! L’unica condizione è che si tratti di prodotti venduti direttamente da Amazon ma, in questo caso, poco male, perché proprio questi ultimi sono già venduti a prezzo scontato!

Insomma, sconto su sconto, con Amazon ci si può portare a casa prodotti di grandissimo valore a marchio Philips a prezzi davvero piccoli. Un’ottima occasione per regalarsi, ad esempio, un’ottima macchina per fare la pasta Philips Avance Collection, dotata per altro di ben 8 dischi per potersi dilettare nella creazione del proprio formato di pasta fresca preferito o, perché no, l’ottimo regolabarba Philips OneBlade, capace di mettere a bada qualunque tipo di barba!

Insomma, l’offerta è davvero ottima, ed avrete tempo fino al 28 gennaio per approfittarne! Onde venirvi incontro, abbiamo selezionato – come sempre – alcuni dei prodotti più interessanti, ma vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata all’intera proposta di prodotti in sconto, così da poter selezionare il carrello più utile alle vostre esigenze (e raggiungere così i 150€ di spesa utili alla promozione).

