EA crede in NFT e giochi play-to-earn: “sono il futuro del gaming”

Nei giorni scorsi Andrew Wilson, CEO della nota società di videogiochi Electronic Arts (EA), ha affermato che NFT e giochi play-to-earn sono il futuro dell’industria dei giochi, anche se è ancora presto per capire come potrebbe funzionare.

Ampiamente conosciuta come un’azienda orientata al business che utilizza il modello pay-to-win in diversi giochi, EA non ha si è ancora testata nei giochi play-to-earn. Tuttavia, EA ha lasciato intendere di aver messo gli occhi su blockchain e NFT, come ha rivelato un annuncio di lavoro dell’estate scorsa.

La popolarità di titoli come Axie Infinity dimostra che i prodotti play-to-earn potrebbero facilmente trovare una solida base di giocatori se il prodotto è ben realizzato. In tali giochi, i giocatori ottengono risorse digitali in-game completando missioni giornaliere, sconfiggendo mostri e superando altri giocatori nelle arene. Tali attività hanno un valore monetario reale e possono essere vendute agli scambi crittografici.

Wilson ritiene che i contenuti digitali collezionabili svolgeranno un ruolo significativo nel futuro dell’azienda, dato che si allineano perfettamente con i giochi e i servizi live di EA. “Quindi, è ancora presto per dirlo. Ma penso che siamo in una posizione davvero buona, e dovremmo aspettarci che pensiamo in modo più innovativo e creativo su questo su base continuativa “, ha aggiunto.