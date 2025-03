EA SPORTS F1 25 celebrerà 75 ani di corse fra simulazione e blockbuster

Electronic Arts si prepara a lanciare EA SPORTS F1 25, un titolo che arriva in un momento cruciale, ovvero mentre il circus della Formula 1 celebra il suo 75° anniversario, il videogioco ufficiale del campionato mondiale si reinventa completamente per offrire ai fan un'immersione totale nelle dinamiche più autentiche e avvincenti di questo sport. Con un rilascio previsto per il 30 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, F1 25 si presenta come un vero e proprio blockbuster interattivo che fonde intrattenimento cinematografico e simulazione sportiva.

La modalità Braking Point, amata dai fan delle precedenti edizioni, torna con un nuovo capitolo che mette i giocatori al centro di un'avvincente storia di rivalità e ambizione. Il team Konnersport, lanciato nella lotta per la vittoria del campionato, viene improvvisamente sconvolto da un evento dirompente che cambierà le sorti della stagione. Una novità significativa è l'introduzione di diversi livelli di difficoltà, rendendo questa esperienza narrativa accessibile sia ai veterani della serie che ai neofiti della Formula 1.

La stagione 2025 della F1 promette di essere la più imprevedibile e ricca di forti emozioni degli ultimi anni.

Parallelamente, la tradizionale modalità "La mia squadra" subirà una trasformazione radicale: per la prima volta, i giocatori non saranno solo piloti, ma veri proprietari del team, con tutte le responsabilità gestionali che questo comporta. Una svolta che amplia notevolmente la profondità strategica dell'esperienza di gioco, permettendo di vivere la Formula 1 da una prospettiva completamente nuova.

L'incontro tra cinema e videogioco: l'esperienza APXGP

Una delle novità più interessanti è la convergenza tra il mondo videoludico e quello cinematografico. F1 25 si lega infatti al film "F1" di Apple Original Films, in uscita nei cinema di tutto il mondo a giugno grazie a Warner Bros. Pictures. Chi preordinerà l'Iconic Edition potrà accedere a contenuti esclusivi ispirati al film, con capitoli di gioco dedicati al team fittizio APXGP, protagonista della pellicola.

Lewis Hamilton, che quest'anno ha sorpreso il mondo passando dalla Mercedes alla Ferrari, è stato scelto come testimonial della copertina dell'Iconic Edition, simboleggiando perfettamente il momento di grande cambiamento che sta vivendo la Formula 1. La Standard Edition vedrà invece protagonisti Oscar Piastri, Carlos Sainz e il giovane promettente Oliver Bearman.

Sul fronte tecnico, F1 25 alza ulteriormente l'asticella grazie alla potenza del motore EGO di Codemasters. La tecnologia LIDAR ha permesso una ricostruzione ancora più fedele dei circuiti, trasformando diversi tracciati e gli ambienti circostanti per offrire un'esperienza visiva di grande impatto. "F1 25 offre ai giocatori più modi di vivere la Formula 1 e di gareggiare a modo loro", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters, anticipando che nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori dettagli attraverso una serie di approfondimenti dedicati.

Il gioco permetterà di riprodurre fedelmente il più grande rimescolamento di piloti degli ultimi anni, con nuovi talenti emergenti, piloti affermati che cercano conferme e veterani come Hamilton che inseguono nuovi trionfi con squadre diverse. Questa stagione di transizioni offre un terreno narrativo particolarmente fertile per il videogioco, che potrà contare su storyline naturalmente avvincenti.

Chi deciderà di preordinare la versione Iconic Edition riceverà numerosi bonus, tra cui contenuti speciali legati a Lewis Hamilton e al film F1, insieme a una selezione di livree della stagione 2025 utilizzabili immediatamente nella modalità Time Trial di F1 24. Per gli utenti statunitensi è previsto anche un abbonamento mensile a F1 TV PRO. I possessori di F1 23 o F1 24 potranno inoltre usufruire di uno sconto fedeltà del 15% sul preordine dell'Iconic Edition.

La Standard Edition includerà invece un F1 75 Celebration Pack, un F1 World "Starter Pack" e 5.000 PitCoin per chi effettuerà il preordine. Sviluppato da Codemasters, EA SPORTS F1 25 rappresenta l'evoluzione più significativa della serie negli ultimi anni, promettendo di ridefinire gli standard dei giochi di simulazione automobilistica e di offrire un'esperienza sempre più immersiva e coinvolgente.