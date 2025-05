Dove vedere il Mondiale per Club in TV e streaming

Se vi trovate fuori dall'Italia e volete seguire il Mondiale per Club FIFA 2025, una delle soluzioni più efficaci è affidarsi alle migliori VPN. Grazie a servizi come NordVPN, Express VPN e Surfshark, potrete collegarvi a un server italiano e accedere senza limitazioni a tutte le dirette disponibili, evitando possibili blocchi geografici e garantendo una connessione sicura e veloce.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, torneo che riunisce le 32 squadre vincitrici delle principali competizioni continentali, si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Di seguito una panoramica su come seguirlo in TV e in streaming, con tutte le opzioni disponibili per gli appassionati italiani.

Foto di StockSnap da Pixabay

Quando e dove si gioca il Mondiale per Club FIFA 2025

Il Mondiale per Club FIFA 2025 si articola in tre fasi: fase a gironi, quarti di finale e fasi finali (semifinali e finale).

Date complessive : dal 15 giugno (giornata inaugurale della fase a gironi) al 13 luglio 2025 (finale).

: dal 15 giugno (giornata inaugurale della fase a gironi) al 13 luglio 2025 (finale). Fase a gironi (15–22 giugno) : 32 squadre suddivise in 8 gironi da 4. Ogni squadra gioca 3 partite, con due giornate di riposo tra un turno e l’altro.

: 32 squadre suddivise in 8 gironi da 4. Ogni squadra gioca 3 partite, con due giornate di riposo tra un turno e l’altro. Quarti di finale (25–27 giugno) : le prime due classificate di ogni girone accedono a sfide ad eliminazione diretta.

: le prime due classificate di ogni girone accedono a sfide ad eliminazione diretta. Semifinali (30 giugno – 1 luglio) : in palio i due posti per la finalissima.

: in palio i due posti per la finalissima. Finale e finale per il 3° posto (13 luglio): conclusione del torneo con la finalissima, seguita dalla cerimonia di premiazione.

Sedi e fusi orari

Le 12 partite si svolgeranno in cinque grandi metropoli statunitensi, con fusi orari che variano da UTC–4 (Miami) a UTC–7 (Las Vegas):

Miami (UTC–4): Hard Rock Stadium (capacità 65.000)

New York (UTC–4): MetLife Stadium (capacità 82.500)

Houston (UTC–5): NRG Stadium (capacità 72.000)

Seattle (UTC–7): Lumen Field (capacità 69.000)

Las Vegas (UTC–7): Allegiant Stadium (capacità 65.000)

In Italia, durante la fase a gironi, le partite in serata locale (20:00) saranno visibili al mattino (2:00–4:00 CEST); quelle in programma alle 16:00 locali iniziano verso mezzogiorno (22:00–23:00 CEST).

Come seguire gli eventi in streaming su DAZN

DAZN mette a disposizione gratuitamente la diretta live di tutte e 63 le partite. Grazie alla possibilità di collegarsi fino a tre dispositivi contemporaneamente, lo streaming multi-view è ideale per seguire più gare in simultanea o guardare la partita con amici e familiari. La risoluzione arriva fino al 4K HDR (per la quale si consiglia una banda minima di 25 Mbps) sulle migliori smart TV e dispositivi compatibili, mentre i commenti multilingue permettono di selezionare l’italiano o altre lingue in tempo reale.

Funzioni come pausa e rewind live, highlights on‑demand fra un tempo e l’altro, statistiche in diretta e grafici interattivi arricchiscono ulteriormente l’esperienza di visione, e tutte le gare diventano disponibili in replay entro poche ore dalla conclusione, con clip salienti scaricabili direttamente dall’app. L’accesso è completamente gratuito: basta creare un account DAZN, senza necessità di abbonamento.

Iscriviti su DAZN per seguire il Mondiale per Club

Come seguire in chiaro il Mondiale per Club FIFA 2025

In Italia sarà Mediaset a trasmettere in co-esclusiva con DAZN una partita di cartello al giorno in fascia serale:

Canali : Canale 5 o Italia 1

: Canale 5 o Italia 1 Numero di partite : 22 match selezionati (13 della fase a gironi e 9 della fase finale).

: 22 match selezionati (13 della fase a gironi e 9 della fase finale). Distribuzione : grazie all’accordo di sublicenza, Publitalia ’80 curerà la raccolta pubblicitaria sui canali generalisti del Gruppo Mediaset.

: grazie all’accordo di sublicenza, Publitalia ’80 curerà la raccolta pubblicitaria sui canali generalisti del Gruppo Mediaset. Piattaforme on‑demand: le partite in chiaro saranno visibili anche su Mediaset Play e sul sito di SportMediaset, con replay e highlights a disposizione degli utenti.

Come vedere il Mondiale per Club dall'estero?

Se vi trovate all’estero e volete godervi tutte le dirette italiane del Mondiale per Club, l’uso di una VPN è la soluzione migliore per sbloccare i contenuti geo‑bloccati. Di seguito alcuni consigli relativi a quale provider affidarsi: