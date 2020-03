eBay: che cosa stanno acquistando gli italiani a casa?

Con la difficile situazione che imperversa nel nostro paese ed il conseguente obbligo a restare in casa per evitare il diffondersi del contagio, viene da chiedersi come si siano modificate le abitudini di acquisto degli italiani, e quali siano le categorie merceologiche più in voga in termini di acquisti online. Stilare un prospetto assoluto della situazione, data l’enorme presenza di retailer online è, ovviamente, compito arduo, ma per quanto riguarda i singoli store la situazione è decisamente più chiara, con delle casistiche limpide e facilmente reperibili. La prima azienda a muoversi in tal senso, alla scoperta di quelli che sono i trend di vendita di questo difficile momento storico è stata eBay, che si è voluta soffermare su come gli italiani si stiano attrezzando per trascorrere il tempo nelle proprie case, partendo ovviamente dagli acquisti online.

In particolare, gli ambiti verso cui gli italiani riservano le maggiori attenzioni sembrerebbero essere quelli della cura della persona, con un aumento esponenziale di prodotti per la bellezza e la salute sotto tutti i punti di vista, dai capelli alla manicure. A seguire sono in forte crescita anche i prodotti per il benessere psicofisico, con un aumento significativo di oltre il 50% dell’acquisto di articoli quali integratori alimentari e rimedi naturali e alternativi, in concomitanza all’aumento della richiesta di attrezzi per fare sport in casa.

Non mancano, inoltre, acquisti relativi alla cura della casa, specie considerando l’arrivo della primavera e del tradizionale momento di pulizie. Fra gli elettrodomestici invece spopolano le macchine da caffè, che registrano una crescita del 39% rispetto alla norma! Insomma: se non puoi andare al bar, portati il bar a casa.

In chiusura, non mancano crescite nelle vendite di tutti quei prodotti dedicati al giardinaggio e, in generale, alla cura delle piante, nonché – neanche troppo a sorpresa – della vendita di preservativi e oggettistica per il benessere sessuale: prodotti che registrano un aumento a dir poco drastico, pari al 240%! Perché, si sa, l’amore è inarrestabile, e non c’è al mondo virus o emergenza che possano mettergli un freno.

Insomma, gli italiani si chiudono in casa e modificano le loro abitudini, e con esse cambiano e si modificano i mercati di vendita online, dove si registrano impennate consistenti in settori che, tutto sommato, fino ad oggi non avevano registrato grandi passi avanti. Va anche detto che, mai come in questo ultimo periodo, molti portali si stanno impegnando per renderci la vita più leggera e sopportabile, grazie ad iniziative e promozioni che permettano l’acquisto agevolato di moltissimi prodotti. Un esempio, sempre citando eBay, è quello dell’iniziativa #Stiamoacasa, che offre coupon sconto da 5 euro di sconto sull’acquisto di tanti prodotti dedicati alla cura della persona e della casa. Si tratta di articoli di uso quotidiano, come cattura polvere, saponi di vario genere ed altri articoli di varia utilità, tutti utilissimi in questo difficile momento di quarantena in cui versa il nostro paese. Da questo punto di vista, 5 euro possono seriamente fare la differenza visto che, nella maggior parte dei casi, si tratta di articoli dai prezzi accessibili e molto contenuti, che raramente superano i 20€ di spesa.

Il codice sconto è PERVOI5EURO e non dovrete far altro che aggiungerlo al momento del pagamento per ricevere subito la decurtazione di 5€ dalla spesa totale del vostro carrello anche se, lo specifichiamo, il coupon, lo specifichiamo, è valido solo per i prodotti selezionati per l’iniziativa, la cui lista completa è disponibile sia nella pagina ufficiale dell’iniziativa, sia cliccando sul banner sottostante.

N.B. Il codice PERVOI5EURO è valido solo sui prodotti aderenti all’offerta. Il suo inserimento dovrebbe essere automatico al momento del pagamento ma assicurati che sia stato effettivamente inserito prima del pagamento.

