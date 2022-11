Se siete intenzionati a fare un salto di qualità con i vostri elettrodomestici oppure con alcuni prodotti per la cura della persona, vi consigliamo di non farvi scappare le promozioni attive sullo store Dyson solo fino al 12 novembre. Al momento, sfruttando gli sconti per il Singles Day, potrete acquistare numerosi articolo in edizione speciale, con fantastici kit di accessori in omaggio e sfruttando il pagamento in rate a tasso zero grazie al servizio garantito da Klarna.

Per chi non conoscesse già il brand, Dyson è tra le aziende leader nella progettazione e produzione di elettrodomestici top di gamma. Sullo store potrete decidere cosa portare a casa tra asciugacapelli, purificatori d’aria, piastre. arriciacapelli e molto altro ancora, a prezzi davvero imperdibili solo per poco più di 24h. Per questo, trattandosi di promozioni così valide, vi consigliamo di cogliere al volo l’occasione.

Tra gli articoli da non farsi sfuggire c’è indubbiamente l’aspirapolvere senza filo Dyson V12 Detect Slim Absolute al prezzo di 549,00€ invece di 649,00€, per un totale di ben 100€ di sconto. Tutte le caratteristiche tecniche di questo elettrodomestico top di gamma ne garantiscono un grado d’eccellenza senza precedenti, partendo proprio dal motore digitale Dyson Hyperdymium di cui è dotato. Quest’ultimo è in grado di raggiungere 150AW di potenza e ben 125.000 giri al minuto, in modo tale da poter aspirare anche la polvere più microscopica oltre a peli e capelli nascosti su ogni superficie.

Non meno importante, è provvisto di ben 2 spazzole, versatili e super precise. La prima è la Laser Slim Fluffy dal profilo molto basso, con setole in nylon, filamenti in fibra di carbonio perfetti per raggiungere gli spazi più stretti e un laser pensato per scovare anche lo sporco invisibile a occhio nudo. La seconda è la Direct Drive, ideata appositamente per pulire in profondità anche varie tipologie di tessuti, tra cui tappeti e materassi. Non meno importante, il Dyson V12 Slim è dotato di una stazione di ricarica a muro, a cui basterà attaccarlo per avere nuovamente il massimo della potenza in una manciata d’ore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Dyson dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

