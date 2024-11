ECOVACS si butta nel Black Friday: ecco le offerte sui robot aspirapolvere

Le offerte del Black Friday su Amazon sono ufficialmente iniziate, e tra le categorie più interessanti troviamo senza dubbio quella dei robot aspirapolvere, in particolare i modelli della linea ECOVACS. Con sconti che arrivano fino al 37%, ora è possibile portarsi a casa un robot aspirapolvere di alta gamma con un investimento più accessibile rispetto a prima. ECOVACS, noto per la qualità e innovazione dei suoi dispositivi, offre una gamma che spazia dai modelli top di gamma a soluzioni entry level, in grado di adattarsi a varie esigenze di budget e di pulizia. Anche i robot più economici del brand assicurano performance elevate, grazie ai progressi tecnologici degli ultimi anni, rendendo i modelli ECOVACS affidabili nel mantenere la casa pulita senza troppo sforzo.

Tra i modelli di punta disponibili con le offerte del momento, segnaliamo il T30 PRO OMNI Silver, un robot aspirapolvere di fascia alta con funzioni avanzate e una finitura elegante in color argento. Questo modello è dotato di un sistema di mappatura laser e tecnologia di pulizia 3D, che gli consente di riconoscere ostacoli e adattarsi a qualsiasi tipo di pavimento. Grazie alla sua capacità di aspirazione potenziata e al sistema di lavaggio integrato, il T30 PRO OMNI Silver rappresenta una scelta ideale per chi cerca un robot completo che unisca prestazioni di aspirazione e lavaggio in un solo prodotto.

Inoltre, grazie alla tecnologia TruEdge, il T30 PRO OMNI Silver è in grado di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili da pulire, garantendo una copertura ottimale in ogni angolo della casa. La tecnologia ZeroTangle, invece, impedisce l'intreccio dei capelli e altri fili sul rullo spazzola, assicurando prestazioni di pulizia sempre elevate e senza manutenzione aggiuntiva. L’autonomia elevata e la capacità di autogestirsi, compresa la funzione di svuotamento automatico della polvere, lo rendono perfetto per chi vuole dimenticarsi delle faccende domestiche.

Un altro modello degno di nota è il T30S PRO OMNI, una variante del T30 PRO, progettata per offrire prestazioni superiori, ma mantenendo un occhio al risparmio. A differenza del T30 PRO, il T30S PRO è dotato di un sistema avanzato di evitamento ostacoli con la tecnologia AIVI 3D 2.0, che supera la tecnologia del T30 PRO. Inoltre, il T30S PRO include la tecnologia AI Instant Re-Mop, che permette di rilevare e affrontare in modo mirato le macchie visibili sui pavimenti. Una volta individuate, il robot aumenta automaticamente il flusso d'acqua e pulisce l'area specifica tre volte, adattando lo schema di pulizia in base alla dimensione della macchia, garantendo una rimozione efficace e senza necessità di ulteriori interventi.

Questo modello offre anche mappatura laser e un sistema di lavaggio integrato, mantenendo la stessa potenza di aspirazione elevata e la tecnologia di navigazione del T30 PRO. Con una maggiore capacità della batteria e la funzione di svuotamento automatico, il T30S PRO OMNI si presenta come una scelta pratica e potente, ideale anche per le case di grandi dimensioni, senza compromettere la qualità della pulizia.

Passando a un’altra serie, troviamo X5 Pro e X5 OMNI Black & White, due modelli che si distinguono per il design raffinato e le funzioni di pulizia avanzate. L'X5 Pro è dotato di una potenza aspirante di 12.800 Pa, che garantisce una pulizia profonda ed efficace su ogni tipo di superficie. Inoltre, grazie alla tecnologia AINA 2.0, il robot è in grado di mappare l'ambiente con grande precisione, ottimizzando il percorso di pulizia e coprendo ampie superfici senza difficoltà. La modalità dedicata per i peli degli animali domestici lo rende perfetto per le famiglie con animali, mentre il sistema di lavaggio integrato assicura una pulizia completa dei pavimenti. La versione X5 OMNI Black & White offre le stesse prestazioni con una doppia scelta di colore, ideale per chi cerca un elettrodomestico tecnologicamente avanzato e al tempo stesso esteticamente piacevole per il proprio ambiente domestico.

Infine, per chi ha un budget più limitato, ECOVACS propone i modelli della serie N30 PRO OMNI, N20 PRO PLUS, N20 Plus e N20, soluzioni che offrono comunque buone performance a prezzi più accessibili. Questi robot mantengono alcune delle caratteristiche essenziali dei modelli di punta, come la tecnologia di mappatura e la possibilità di aspirazione e lavaggio, ma sono pensati per chi desidera una pulizia efficace senza eccessivi fronzoli. Ideali per piccoli appartamenti o per chi cerca una soluzione entry level, i modelli della serie N assicurano comunque una buona gestione degli spazi e pulizia costante, con un ottimo rapporto qualità-prezzo durante le offerte Black Friday.

