Sommersi da documenti, appunti di riunioni e dati frammentati, molti si trovano a sprecare ore preziose nel tentativo di estrarre informazioni significative da montagne di contenuti. In questo scenario, NotebookLM di Google emerge come uno strumento utile a trasformare documenti sparsi in risorse intelligenti e interrogabili, capace di riorganizzare il caos informativo in conoscenza strutturata e immediatamente accessibile.

Secondo Lisa Monks, stratega di social media e fondatrice di Chip Monk Media, NotebookLM rappresenta "uno degli strumenti di IA più sottovalutati sul mercato". La sua unicità risiede nella capacità di analizzare simultaneamente fonti diverse che altri modelli non possono gestire contemporaneamente, creando un'unica base di conoscenza interrogabile. Parte dell'ecosistema Google, offre un ambiente più sicuro rispetto ad altre piattaforme e utilizza un sistema di generazione aumentata con recupero (RAG) che fa riferimento esclusivamente al materiale caricato, riducendo drasticamente il rischio di allucinazioni o informazioni inaccurate.

Le funzionalità che trasformano i dati in conoscenza

All'interno di NotebookLM, l'utente incontra tre aree principali che costituiscono il flusso di lavoro. Il pannello Sources è il punto di partenza dove caricare tutte le informazioni di origine in vari formati: file .txt, Markdown, audio come mp3, PDF, oltre alla possibilità di incollare testo, aggiungere link a siti web e video YouTube pubblici, e integrarsi con Google Drive. Un consiglio prezioso è convertire i PDF in documenti Markdown prima del caricamento, poiché questo formato mantiene la formattazione ma elimina elementi che potrebbero confondere l'IA, migliorando significativamente i risultati dell'analisi.

La funzione Chat permette di interagire con i dati caricati, ponendo domande e ricevendo risposte basate esclusivamente sulle fonti fornite. Particolarmente innovativa è la funzionalità di mappe mentali interattive, che suddivide i contenuti in categorie tematiche, creando una visualizzazione completa con collegamenti diretti alle fonti originali. Quando si fa clic su una sezione specifica della mappa, si visualizza il riferimento esatto al documento o all'episodio podcast in cui quell'argomento è stato discusso.

L'intelligenza artificiale trasforma i dati grezzi in conoscenza strutturata.

Il pannello Studio rappresenta il centro di output, dove selezionare e generare i contenuti desiderati. Qui è possibile creare documenti di briefing che riassumono i punti chiave delle fonti selezionate, guide di studio interattive con domande e risposte basate sui contenuti caricati, e panoramiche audio che generano conversazioni realistiche tra due host IA che discutono del materiale. Quest'ultima funzione è particolarmente potente perché consente, su desktop o laptop, di interrompere la conversazione per porre domande specifiche o richiedere approfondimenti su particolari argomenti.

Applicazioni pratiche che trasformano i flussi di lavoro

Per i marketer e i creatori di contenuti, NotebookLM offre almeno cinque applicazioni dedicate. La prima consiste nell'identificazione delle lacune nei contenuti attraverso la funzionalità di mappatura mentale. Ad esempio, un podcaster può creare un notebook contenente tutti i suoi episodi, generare una mappa mentale, e utilizzare ChatGPT per analizzarla e suggerire argomenti aggiuntivi o potenziali ospiti per coprire aree inesplorate.

La seconda applicazione riguarda l'apprendimento e la curatela dei contenuti. Monks ha sviluppato un metodo sistematico per massimizzare l'apprendimento dai contenuti audio, caricando podcast in NotebookLM e creando notebook separati per diverse fonti. Questo approccio le consente di costruire biblioteche complete di informazioni organizzate per fonte, creando guide di studio per episodi specifici e testando la sua conoscenza con domande e risposte generate dall'IA.

Una terza applicazione è la curatela di notizie e ricerche, utilizzando la funzione Discover Sources per rimanere aggiornati sugli sviluppi in rapida evoluzione, come quelli dell'IA. NotebookLM cerca su internet per fornire informazioni correnti che possono essere ignorate o incorporate nella base di conoscenza per analizzare tendenze e identificare sviluppi importanti.

La documentazione delle riunioni e il follow-up rappresentano un caso d'uso particolarmente interessante. Monks descrive come un cliente del settore turistico abbia gestito un'enorme fiera commerciale con fino a cento incontri in tre giorni, registrando l'audio di ciascun incontro, caricandolo in NotebookLM e organizzandolo per giorno. La piattaforma ha trascritto automaticamente tutte le riunioni, fornendo registrazioni scritte complete di ogni conversazione, che sono state poi utilizzate per generare note dettagliate e email di follow-up.

Infine, la conservazione e l'utilizzo dei contenuti legacy. Monks condivide l'esempio di un'organizzazione che ha trascritto migliaia di ore di contenuti registrati nell'arco di dieci anni, caricandoli in NotebookLM per creare una completa base di conoscenza. Utilizzando la funzione di mappatura mentale, il team ha potuto visualizzare tutto ciò che era stato creato negli anni, accedere facilmente a tutti i contenuti storici e iniziare a creare nuovi materiali basati sulle conoscenze esistenti.

Trasformare le organizzazioni con la gestione collaborativa della conoscenza

Per team e dipendenti, NotebookLM offre funzionalità che lo trasformano in un potente sistema di gestione della conoscenza organizzativa. La piattaforma funziona particolarmente bene come base di conoscenza sicura dove i team possono archiviare, organizzare e accedere in modo efficiente a informazioni critiche.

Le capacità di NotebookLM variano significativamente tra account Google gratuiti e account Workspace a pagamento. Con un account a pagamento, è possibile condividere notebook all'interno del team controllando i livelli di accesso - ad esempio, condividendo solo la funzionalità di chat e nascondendo i documenti di origine ai membri del team. Gli account a pagamento offrono anche limiti espansi: cinquecento notebook, trecento documenti di origine e cinquecento chat, rispetto ai cento notebook, cinquanta documenti e cinquanta chat degli account gratuiti.

La creazione di una base di conoscenza organizzativa per il supporto clienti rappresenta un'applicazione fondamentale. È possibile caricare informazioni complete su prodotti, servizi, politiche e procedure in NotebookLM, permettendo ai rappresentanti del supporto di porre domande specifiche durante le chiamate telefoniche o mentre rispondono alle email, ricevendo istantaneamente informazioni accurate provenienti dalla base di conoscenza curata dell'azienda.

Lo sviluppo collaborativo dei contenuti è un'altra applicazione chiave, consentendo ai team di contribuire con diversi materiali di origine a notebook condivisi, combinando prospettive e fonti di informazione diverse in basi di conoscenza unificate. Ad esempio, un team di marketing potrebbe creare un notebook contenente ricerche sulla concorrenza, report di settore, feedback dei clienti e documenti di strategia interna, collaborando poi allo sviluppo di contenuti, campagne o strategie basate su questa completa base informativa.