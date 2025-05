La finale di UEFA Champions League 2024 è arrivata! Il 31 maggio alle ore 21:00 si affronteranno Paris Saint-Germain e Inter in un attesissimo scontro che promette emozioni forti. Il match si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro già di grandi finali europee. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, SkyGo e NOW, permettendo agli appassionati di seguirlo comodamente in TV o in streaming da qualsiasi dispositivo. Ma come fare se ci si trova all’estero? Nessun problema: più avanti ti spieghiamo come vedere la partita utilizzando una VPN affidabile.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere PSG - Inter in TV e streaming

La partita PSG - Inter è prevista per le 21:00 del 31 maggio e potrà essere vista su una serie di canali SKY, SkyGo e NOW.

Come arrivano le due squadre

Sebbene si tratti del primo incontro ufficiale in assoluto tra Inter e PSG, la posta in palio è altissima: la conquista del trofeo più ambito del calcio europeo. Per l’Inter è la settima finale nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, con un palmarès di tre vittorie (1964, 1965, 2010). I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo la delusione della finale 2023, persa di misura contro il Manchester City (1-0). In cerca di riscatto, la squadra di Inzaghi punta a rimettere l’Italia sul tetto d’Europa.

Dall’altro lato, il PSG gioca solo la seconda finale della sua storia nella competizione, dopo quella del 2020 persa contro il Bayern Monaco. Nonostante il palmarès europeo più limitato, i parigini vantano l’ultima vittoria francese in un trofeo UEFA, la Coppa delle Coppe del 1996. Per il club di Luis Enrique, questa è l’occasione perfetta per sfatare il tabù Champions e raggiungere finalmente la gloria continentale.

Curiosamente, questa sarà solo la seconda volta che una squadra italiana affronta una francese in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League: la prima fu nel 1993, quando il Marsiglia batté il Milan 1-0 proprio a Monaco, città che ospiterà anche questa finale. In totale, le squadre francesi hanno vinto solo due delle 15 finali disputate nelle principali competizioni UEFA, ma il PSG spera di invertire la tendenza. Curiosità statistica: nelle precedenti quattro finali di Champions giocate a Monaco, la squadra vincente ha sempre conquistato il trofeo per la prima volta. Una statistica che fa sognare i tifosi parigini.

Probabili formazioni PSG - Inter

PSG (4-3-3) : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia il giorno della finale, potresti incontrare delle restrizioni geografiche nell’accedere a SkyGo o NOW. Per evitarle, è consigliabile utilizzare una VPN: strumenti come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark permettono di connettersi tramite un server italiano, sbloccando così l’accesso ai contenuti in streaming come se fossi a casa. Una VPN è anche utile per garantire privacy e sicurezza durante la navigazione, rendendola ideale per vedere PSG–Inter ovunque nel mondo.